Noch'n G8: Neues Motorola-Smartphone mit Puristen-Android

Motorola bringt nach dem G8 Plus und dem G8 Power nun auch ein G8 ohne Namenszusatz in den Handel. Das Moto G8 liegt irgendwo zwischen Einsteiger- und Mittelklasse und soll 200 Euro kosten. Verkauft wird das Smartphone im zweiten Quartal, also irgendwann in den Monaten von April bis Ende Juni, exklusiv beim Online-Händler Amazon.

Die Hardware des Moto G8 lässt sich am ehesten als funktional beschreiben. 4 GByte RAM sollten zusammen mit dem Snapdragon 665, der knapp ein Jahr alt ist, für einen flüssigen Betrieb sorgen. Dank 4000-mAh-Akku sollte das G8 bei normaler Nutzung außerdem einen Tag lang ohne Probleme durchhalten.

Das Motorola G8 kostet 200 Euro und wird exklusiv bei Amazon angeboten – wann genau der Verkauf startet, ist aber nicht nicht bekannt. (Bild: Motorola)

An der Rückseite sitzen drei Kameramodule: Die Hauptkamera hat 16 Megapixel (f 1,7). Dazu kommen ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 8 Megapixeln (f 2,2) und eine Makrokamera mit 2 Megapixeln (f 2,2). Die Selfie-Kamera sitzt in einem kreisrunden Display-Loch, das am oberen linken Rand untergebracht wurde. Sie hat 8 Megapixel. Das Display selbst hat eine Auflösung von 1560 x 720 Pixeln bei einem länglichen Seitenverhältnis von 19:9 und einer Größe von 6,4 Zoll.

Mit Klinkenbuchse, ohne NFC

Die Ausstattung des G8 ist vorbildlich: Motorola baut sowohl eine Klinkenbuchse als auch einen MicroSD-Slot ein, mit dem sich der 64 GByte große Speicher erweitern oder eine zweite Nano-SIM nutzen lässt. NFC fehlt dem Motorola G8 allerdings. Laut Motorola hat das G8 zwar ein "wasserabweisendes Design", damit ist aber nur der Schutz vor Spritzwasser oder leichtem Regen gemeint.

Android-Puristen freuen sich über die unangetastete Android-Fassung, die Motorola auf dem G8 vorinstalliert. Das Unternehmen verspricht, das G8 ohne Bloatware auszuliefern. Auf dem Motorola G8 läuft Android 10. Google zertifiziert seit Februar 2020 nur noch Geräte, die mit der derzeit aktuellen Variante des Betriebssystems ausgeliefert werden.

(dahe)