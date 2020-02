Noch vor Start von Disney+: ProSieben zeigt erste Folge "The Mandalorian"

ProSieben wird die erste Folge der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" schon vor dem Launch von Disney+ ausstrahlen. Laut Pressemitteilung zeigt der Free-TV-Sender die erste Folge der Disney-Serie schon am 22. März zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Im Anschluss folgt die Free-TV-Premiere von "Star Wars: Die letzten Jedi".

Disneys Streaming-Dienst Disney+ startet am 24. März in Deutschland. The Mandalorian gilt als wichtigste Vorzeigeserie des Disney-Services, der unter anderem mit Netflix und Amazon Prime konkurrieren wird. Von dem Deal mit ProSieben dürfte sich Disney in erster Linie also Werbung für seinen Streaming-Dienst versprechen.

Die übrigen sieben Folgen der Star-Wars-Serie werden nicht mehr bei ProSieben ausgestrahlt, sondern exklusiv bei Disney+ gezeigt. Obwohl alle Folgen in den USA längst durchgelaufen sind, werden sie in Deutschland voraussichtlich im Wochentakt veröffentlicht werden. So könnte Disney versuchen, Nutzer länger an seinen Dienst zu binden.

Wie sehr Disney darum bemüht ist, den Streaming-Service Kunden langfristig schmackhaft zu machen, zeigt eine kürzlich angekündigte Preisaktion. Disney+ wird regulär 7 Euro im Monat kosten, das Jahresabo gibt es für 70 EUR im Jahr. Wer bis zum 23. März ein Jahresabo abschließt, bekommt es für 60 Euro.

Inhalte von Disney+

Inhaltlich wird Disney+ zum Launch nicht mit Diensten wie Netflix und Amazon Prime mithalten können. Neben The Mandalorian gehören "High School Musical: Die Serie", "The World According to Jeff Goldblum" und die letzte Staffel von "The Clone Wars" zu den Exklusivinhalten, die Disney am stärksten bewirbt. Im Vergleich zu Netflix bekommt man das Abo dafür deutlich günstiger.

Disney+ unterstützt das HDR-Format Dolby Vision und 3D-Sound im Format Dolby Atmos. Empfangen kann man den Streaming-Dienst bei einigen Smart-TVs direkt über TV-Apps, darunter sind Fernseher von LG und Samsung. Zu den Mediaplayern, die Disney+ wiedergeben können sollen, zählen das Apple TV (HD und 4K), Microsofts Spielkonsole Xbox One und Sonys Playstation 4 sowie Chromecast-fähige Geräte. (dahe)