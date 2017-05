Mit HMD Globals Android-Smartphones Nokia 3, 5 und 6 kehrt die finnische Handy-Marke wieder zurück. Die Kollegen TechStage haben getestet, was das 230 Euro teure Nokia 6 taugt.

Das finnische Startup HMD Global will in Nokias Fußstapfen treten und hat sich die Namenslizenz für seine seine Android-Smartphones gesichert. Hergestellt werden die Geräte – wie die meisten Smartphones – jedoch in China. Dort ist das Nokia 6 auch schon seit Ende 2016 auf dem Markt, der globale Start aber erst zum MWC 2017angekündigt. Aktuell ist das Nokia 6 in Deutschland noch nicht verfügbar, TechStage hat ein Import-Gerät getestet.

Erster Blick auf die neuen Nokia-Geräte vom MWC 2017

Das Smartphone mit 5,5 Zoll Bildschirmdiagonale ist sehr gut verarbeitet. Allerdings bietet das aus einem Aluminiumblock gefräste Gehäuse nur wenig Halt und der am unteren Ende der Frontseite angebrachte Fingerabdrucksensor ist etwas sehr tief gerutscht, was die einhändige Nutzung erschwert. Das IPS-Display des Nokia 6 löst 1920 × 1080 Pixel auf.

Im Inneren steckt ein Qualcomm Snapdragon 430 mit acht Kernen, der etwa ein Viertel der Performance aktueller Top-Smartphones liefert. Ihm stehen bei der getesteten Nokia 6 Arte Black Limited Edition immerhin 4 GByte RAM und 64 GByte Flash zur Seite, von dem ab Werk 12,6 GByte belegt sind; bei der normalen Version sinds 3 GByte RAM und 32 GByte interner Speicher. In beiden Fällen lässt sich der Speicher per microSDXC-Karte aufstocken oder eine zweite nanoSIM-Karte einsetzen. Den 3000 mAh-Akku lädt man über Micro-USB; das dauert für eine komplette Füllung knapp 2:30 Stunden.

Erfreulich: Auf dem Nokia 6 läuft ein taufrisches Android ohne Schnörkel und überflüssige Beigaben. In den vergangenen fünf Wochen hat es zwei Sicherheits-Updates und Android 7.1.1 bekommen.

Schade, dass HMD Global bei der Hauptkamera so große Einsparungen vorgenommen hat. Die 16-Megapixel-Hautpkamera liefert indiskutable Ergebnisse, die noch dazu überschärft sind. Ohne diesen Schnitzer wäre das zwar etwas langsame Nokia 6 für den Preis vor allem für Freunde unverpfuschter Android-Versionen durchaus ein Preistipp.