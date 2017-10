(Bild: HMD Global)

Mit dem Nokia 7 schließt HMD Global die Lücke zwischen dem Nokia 6 und dem bisherigen Spitzenmodell Nokia 8 – allerdings vorerst nur in China. Das Nokia 8 ist in Deutschland unterdessen in einer neuen Variante erhältlich.

Der finnische Hersteller HMD Global schließt mit dem Nokia 7 eine weitere Lücke in seinem Smartphone-Portfolio. Das Mittelklasse-Smartphone mit einem Snapdragon 630 wird vorerst allerdings nur in China erhältlich sein. Unterdessen bringt der Hersteller hierzulande sein Spitzenmodell Nokia 8 in einer weiteren Modellvariante auf den Markt.

Mittelklasse mit Stil

Das Nokia 7 hat ein 5,2-Zoll-Display, das in einem für den Hersteller typisch schlicht-eleganten Metallgehäuse steckt. Die inneren Werte sind solide Mittelklasse und sollten für den Smartphone-Alltag ausreichen. Das Nokia 7 wird es mit 4 oder 6 Gbyte Arbeitsspeicher geben. Ausgeliefert wird es mit Android 7.1 Nougat, der Hersteller stellt aber ein Update auf Android 8 Oreo in Aussicht.

Das Nokia 7 gibt es in Weiß und Schwarz. (Bild: HMD Global )

Wie das Spitzenmodell Nokia 8 kann das Nokia 7 Fotos und Videos mit beiden Kameras zugleich aufnehmen – weil so Handybesitzer und eine weitere Person vor der Hauptlinse zusammen auf die Aufnahme kommen, nennt der Hersteller das "Bothie".

Das Nokia 7kommt zunächst in China auf den Markt. Dort wird es ab 24. Oktober für umgerechnet 320 Euro (4 GByte) und 350 Euro (6 GByte) erhältlich sein. Ob das Smartphone auch in Europa zu haben sein wird, ist nicht bekannt.

Nokia 8 in Glanzblau

Unterdessen bietet der Hersteller das Nokia 8 in Deutschland in einer neuen Ausstattungsvariante an. In diesen Tagen soll das Nokia 8 in Hochglanz-Blau mit 6 GByte RAM und 128 GByte Speicher für 669 Euro erhältlich sein.

Modell Nokia 7 Betriebssystem Android 7.1 Nougat („Oreo Ready“) Prozessor / Kerne Qualcomm Snapdragon 630 OctaCore

8× Cortex A53 bis 2,2 GHz Grafik Adreno 508 Arbeitsspeicher 4/6 GByte Flash-Speicher 64 GByte Wechselspeicher / max. MicroSD 256 GByte Display 5,2“ IPS LCD Auflösung (ppi) 1920×1080 (423 ppi) Displayschutz Corning Gorilla Glass 3 SIM Dual Nano/Nano-Hybrid UMTS/LTE HSPA/LTE Cat 6 300 MBit/s WLAN 802.11 a/b/g/n Bluetooth 5.0 Navigation GPS/A GPS, Glonass, Beidou USB-Anschluss Typ-C Sonstiges NFC, 3,5mm Audio, Fingerabdrucksensor Akkukapazität 3000 mAh Hauptkamera 16 MP f/1.8, Dual Tone Flash Frontkamera 5 MP f/2.0 Abmessungen (H × B × T) 141 × 72 × 7,9 mm Farbvarianten Schwarz, Weiß Preis (UVP) ca. 320/350 €

(vbr)