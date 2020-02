Nur jeder zweite Deutsche fühlt sich im Internet sicher

Deutsche misstrauen Internetdiensten zu 46 Prozent, während sich in den benachbarten Niederlanden 74 Prozent der Nutzer im Internet sicher fühlen. Fast jeder nutzt das Internet allerdings, in Deutschland sind es 90 Prozent der Bundesbürger, wie eine Forsa-Umfrage ergibt.

Trotz ihres Misstrauens laden fast so viele Deutsche (51 Prozent) Daten in die Cloud wie die Niederländer (59 Prozent). Hauptsächlich werden von beiden Gruppen Fotos, Musik und Dokumente im Internet gesichert.

Vorsicht mit sensiblen Daten

Das Misstrauen der Deutschen zeigt sich an anderer Stelle: Sie verzichten überwiegend auf die Online-Sicherung von Passwörtern, Gesundheitsunterlagen und Finanzunterlagen. In den Niederlanden sichert fast die Hälfte der Nutzer auch diese Daten online. Besonders häufig geäußerte Sorgen sind jene vor dem unbefugten Zugriff des Cloud-Anbieters (81 Prozent) und vor Hackern (84 Prozent). In den Niederlanden liegen die Zustimmungswerte zu diesen Bedenken rund 20 Prozentpunkte niedriger.

Grundlage der Erhebung ist eine repräsentative Forsa-Umfrage unter 1.003 Personen zwischen 18 und 75 Jahren. Die Ergebnisse wurden vom Webhosting-Anbieter Strato ausgewertet. (mjo)