Auf dem Weg in Richtung Profitabilität wirft Twitter Ballast ab. Die Video-App Vine, die das Unternehmen 2012 übernommen hatte, wird demnächst eingestellt.

Twitter macht seine Video-App Vine nach rund vier Jahren dicht. Sie werde "in den kommenden Monaten" eingestellt, kündigte der Kurznachrichtendienst am Donnerstag ohne Nennung von Gründen an. Mit der App lassen sich sechs Sekunden kurze Videoclips aufnehmen und online veröffentlichen.

Während die App irgendwann eingestellt wird, will Twitter die Website mit den Videos der Nutzer erhalten. Einzelheiten zur Einstellung verrät das Unternehmen noch nicht, verspricht aber, dass Nutzer vor den Änderungen informiert werden.

Andere Prioritäten

Twitter hatte Vine wenige Monate nach dem Start im Herbst 2012 gekauft. Zunächst war die App nur für iOS erhältlich, später dann auch für Android. Auch für Windows Phone gab es eine Vine-App ("6s"), allerdings nicht von Twitter selbst. Inzwischen hat Twitter das Interesse verloren und konzentriert sich mehr auf die Livestreaming-App Periscope.

Am Donnerstag hat Twitter sein Ergebnis für das dritte Quartal vorgelegt. Die Umsätze wachsen langsam, noch immer verbrennt das Unternehmen Geld. 2017 will Twitter profitabel werden. Das Unternehmen baut dafür wie erwartet rund 350 Arbeitsplätze ab. Laut einem Bericht von The Verge gab es auch bei Vine zahlreiche Entlassungen. (vbr)