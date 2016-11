Die noch nicht mit tvOS ausgestatteten Multimediaboxen Apple TV 2 und 3 machen bei einzelnen Usern seit mehreren Tagen Probleme. Offiziell verkauft werden die Geräte schon länger nicht mehr.

Apples mittlerweile eingestellte Apple-TV-Generationen 2 und 3 arbeiten bei einzelnen Nutzern aktuell nicht zuverlässig. Das berichten Betroffene in Foren sowie auf Reddit. Die noch nicht mit tvOS ausgestatteten Geräte zeigen demnach nicht mehr alle Inhaltekanäle an – stattdessen werden nur noch die Bereiche "Musik", "Computer" sowie "Einstellungen" im Hauptmenü präsentiert. Offenbar werden Inhalte von Apples Servern nicht mehr nachgeladen, was die Boxen weitgehend unbrauchbar macht.

Veränderte Netzwerkeinstellungen können helfen

Teilweise soll helfen, den lokalen Router oder die Apple-TV-Box neu zu starten, manchmal funktioniert auch der Wechsel der Apple-ID beziehungsweise der mit dieser verbundenen Weltregion. Auch eine Verwendung des Google-DNS-Servers kann Abhilfe schaffen. Diese Fixes scheinen aber weitgehend temporär zu sein und lösen das Problem nicht dauerhaft.

Die Fehlersymptomatik soll sich Nutzern zufolge bereits seit einigen Tagen zeigen. Betroffen sind sowohl Apple TV 2 als auch Apple 3 gleichermaßen. Apple-TV-4-Geräte mit tvOS arbeiten nach wie vor problemlos. Apples Systemstatus-Website nennt aktuell keine Fehler – neigt aber sowieso dazu, Infrastrukturprobleme mit Verzögerung zu melden.

Apple verkauft nur noch Geräte mit tvOS

Apple hatte Anfang Oktober seine Apple-TV-3-Box, die zuletzt verbilligt abverkauft worden war, offiziell aus dem Programm genommen. Seit her verkauft das Unternehmen nur noch Multimediaboxen mit tvOS. Allerdings ist die Apple-TV-3-Generation noch stark verbreitet und wird unter anderem gerne als AirPlay-Empfänger verwendet. Diese Funktionalität scheint auch dann noch zu funktionieren, wenn die regulären Kanäle wie derzeit nicht auftauchen.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Apple für die älteren Geräte einfach den Inhaltestecker gezogen hat, ohne dies entsprechend anzukündigen. Beobachter glauben daher an Probleme bei Apples Netzwerkinfrastruktur – oder dem Übergang zwischen Apples CDN und Fremdnetzen. Wie weit verbreitet die Problematik ist, lässt sich derzeit nicht mit Bestimmtheit sagen. (bsc)