Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER: Angeblich ab Ende Oktober verfügbar

Nvidias neue Mittelklasse-Grafikkarte für Full-HD-Gaming soll am 29. Oktober erscheinen und 230 US-Dollar kosten. Das entspräche circa 250 Euro inklusive Mehrwertsteuer in Deutschland. Die bisherige GeForce GTX 1660 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 220 US-Dollar (knapp 240 Euro).

Die Informationen möchte die oft gut informierte Webseite Videocardz in Erfahrung gebracht haben. Die Spezifikationsseite des asiatischen Herstellers Maxsun und Händlereinträge europäischer Shops zur GeForce GTX 1660 SUPER bestätigten bereits, dass sich die Grafikkarte nur beim Speichertyp von der GeForce GTX 1660 unterscheidet: Statt GDDR5 kommt GDDR6 zum Einsatz. Durch die flotteren DRAM-Chips würde die Speicherübertragungsrate von 192 auf 336 GByte/s steigen – in Relation zur Rechenleistung hätte die GeForce GTX 1660 SUPER somit eine enorm hohe Übertragungsrate, was ihr zum Beispiel in Streaming-lastigen 3D-Spielen und bei Kantenglättung helfen könnte.

Vorab so teuer wie eine GeForce GTX 1660 Ti

Die frühzeitigen Händlerlistungen der GeForce GTX 1660 SUPER lagen bisher bei 250 bis 300 Euro. Im gleichen Preisumfeld liegt derzeit Nvidias GeForce GTX 1660 Ti, die etwas langsameren Speicher mit 288 GByte/s nutzt, aber mehr Rechenleistung hat – die Preisempfehlung des Ti-Modells liegt bei 280 US-Dollar (circa 300 Euro).

Mit einer Markteinführung Ende Oktober dürfte Nvidia der Konkurrenz in Form von AMD zuvorkommen. Die Radeon RX 5500 hat AMD zwar schon vorgestellt, die Auslieferung entsprechender Herstellerkarten wird allerdings erst ab November erwartet. Genauso wie die GeForce GTX 1660 SUPER ist die Radeon RX 5500 fürs Full-HD-Gaming gedacht. (mma)