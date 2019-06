Nvidia GeForce RTX 2060 und 2070 SUPER: Mehr Kerne, mehr Leistung, Mehrpreis

Am 2. Juli will Nvidia die sogenannte SUPER-Serie von GeForce-RTX-Grafikkarten vorstellen. Im Vergleich zu den bisherigen RTX-Modellen der 2000er-Serie enthalten sie mehr Rechenkerne und entfalten entsprechend eine höhere 3D-Leistung. Die Website Videocardz hatte – ebenso wie ausgewählte Journalisten – bereits Zugang zum Reviewers Guide und die finalen Spezifikationen der kommenden Grafikkarten veröffentlicht.

Zunächst soll es drei neue Modelle geben: GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER und GeForce RTX 2080 SUPER. Während die ersten beiden bereits ab dem 9. Juli verfügbar sein sollen, wird die RTX 2080 SUPER offenbar erst ab dem 23. Juli in den Handel gelangen.

Schneller als Nvidias unsupere Karten

Die GeForce RTX 2060 SUPER treibt ein mit 12-nm-Strukturen gefertigter Turing-Grafikchip der Serie TU106-410 an. Dieser enthält 2176 Shader-Rechenkerne (RTX 2060: 1920 Kerne) und 136 Textureinheiten. Dazu kommen 272 Tensor Cores und 32 RT Cores, die manche Spiele für die Berechnung von Raytracing-Effekten heranziehen. Nvidia lässt die TU106-GPU mit 1470 MHz laufen; im Turbo-Modus sind laut Spezifikation 1650 MHz oder mehr drin. Der GDDR6-Grafikspeicher fasst 8 GByte an Daten und ist mit 256 Datenleitungen an die GPU angebunden. Er erreicht eine Transferrate von 448 GByte/s. Die maximale Leistungsaufnahme der GeForce RTX 2060 SUPER liegt bei 175 Watt. Die Karte speist ihren Energiebedarf über den PCIe-x16-Slot sowie einen achtpoligen PCIe-Stromanschluss am Platinenende. Die GeForce RTX 2060 SUPER soll Nvidia zufolge schneller als eine GeForce GTX 1080 sein, wie Videocardz schreibt.

Erstes Bild einer GeForce RTX 2070 SUPER. (Bild: Videocardz )

Die GeForce RTX 2070 SUPER setzt auf einen TU104-410-Grafikchip mit 40 Streaming-Multiprozessoren, also mit 2560 Shader-Kernen (RTX 2070: 2304) und 184 Textureinheiten. Entsprechend höher liegt auch die Anzahl der Tensor Cores und RT Cores (320/40). Dazu kommen 8 GByte GDDR6-Speicher, der ebenso schnell wie bei der RTX 2060 angebunden ist (448 GByte/s). Die GeForce RTX 2070 SUPER ist über einen sechs- und achtpoligen PCIe-Stromstecker mit dem Netzteil verbunden; ihre maximale Leistungsaufnahme liegt bei 215 Watt. Displays steuert die Referenzkarte über drei DisplayPort-1.4-Buchsen sowie HDMI 2.0b an, dazu kommt USB-C.

Die GeForce RTX 2070 SUPER soll ohne Mehrwertsteuer rund 400 US-Dollar kosten, die RTX 2070 SUPER 500 US-Dollar und die GeForce RTX 2080 SUPER 700 US-Dollar. Zum Vergleich: Die GeForce RTX 2060 gibt es derzeit ab 320 Euro, die GeForce RTX 2070 ab 440 Euro.

GeForce RTX 2070 SUPER GeForce RTX 2060 SUPER Fertigungsprozess 12 nm FFN 12 nm FFN Transistoren 13.6 Mrd. 10.8 Mrd. Streaming-Multirprozessoren 40 34 Shader-Rechenkerne 2560 2176 Tensor Cores 320 272 RT Cores 40 32 Textureinheiten 184 136 ROPs 64 64 Raytracing-Leistung 7 Gigarays/s 6 Gigarays/s Basistakt 1605 MHz 1470 MHz Turbotakt 1770 MHz 1650 MHz Speichertakt 7000 MHz 7000 MHz Grafikspeicher 8 GByte GDDR6 8 GByte GDDR6 Speicher-Interface 256-bit 256-bit Transferrate 448 Gb/s 448 Gb/s Texturierungsleistung 326 GTexel/s 246 GTexel/s Stromanschlüsse 6pin, 8-pin 8-pin Total Graphics Power (TGP) 215 Watt 175 Watt

(mfi)