Nvidia hat einen Treiber veröffentlicht, der auf die Spiele Dawn of War 3 und Heroes of the Storm 2.0 optimiert ist. Er funktioniert mit GeForce-Grafikkarten der Serien 10 sowie 400 bis 900 - und birgt ein Sicherheitsrisiko.

Für das am 27. März erscheinende Echtzeit-Strategiespiel Warhammer 40.000: Dawn of War 3 und das MOBA-Spiel Heroes of the Storm 2.0 hat Nvidia einen angepassten Grafiktreiber veröffentlicht. Überdies enthält der Treiber auch Optimierungen für die Virtual-Reality-Spiele Batman: Arkham VR, Rick and Morty: Virtual Rick-ality und Wilson's Heart.

Behobene Fehler

Neben den Spiele-Optimierungen behebt der Treiber auch einige Fehler: So sollen Abstürze nach dem Aufwachen aus dem Energiesparmodus mit einer GeForce GTX 1060 der Vergangenheit angehören. Das Spiel Sniper Elite 3 soll ebenfalls nicht mehr treiberbedingt abstürzen. Im Unterschied zur Version 381.78 soll der neue Treiber mit dem Windows 10 Creators Update problemlos funktionieren.

Existierende Fehler

Leider gibt es noch eine ganze Menge bisheriger Probleme, an denen auch der neue Grafiktreiber nichts ändert. So kann beispielsweise die Installation des Treibers fehlschlagen, sofern man ihn über die GeForce Experience installiert. Mit einer GeForce GTX 1080 Ti kann es in Mass Effect Andromeda zu sporadischen Speicherfehlern kommen; in Civilization VI sogar zu einem schwarzen Bildschirm, sofern man nach dem Spielstart das Einführungsvideo überspringt. Der Windows-Gerätemanager kann einen Fehlercode 43 ausweisen, sofern während während der Treiberinstallation ein Display via HDMI angeschlossen ist. Im SLI-Betrieb mit zwei mobilen GeForce GTX 970M kann Gears of War 4 beim Laden neuer Spielabschnitte einfrieren. Grafikkarten mit den Maxwell-GPUs GM204 können mit dem Treiber in den Spielen Tom Clancy's The Division und Quantum Break Probleme bereiten. Auf Notebooks mit Windows 8 und 8.1 haben die Änderungen der Video-Farbeinstellungen keine Auswirkungen auf Youtube-Flash-Videos. Unter Windows 7 kann Battlefield 1 beim Benutzen einer GeForce GTX 1080 beim Laden der Kampagne einfrieren. Die Bildrate von Street Fighter V kann sich im SLI-Betrieb in der 4K-Auflösung verringern.

Sicherheitslücke durch node.js

Außerdem enthält der Treiber auch noch einen Node.js-Server – damit lassen sich Sicherungsmechanismen wie Application Whitelisting umgehen, wie René Freingruber von SEC Consult Vulnerability Lab entdeckte. So könnten sich auch Schädlinge einschleusen lassen.

Der rund 420 MByte große, WHQL-zertifizierte Grafiktreiber trägt die Versionsnummer 381.89 und lässt sich direkt auf der Nvidia-Website herunterladen. Unterstützt werden Grafikkarten der Serien GeForce 400 bis 900 sowie alle Modelle der aktuellen Serie GeForce 10. (mfi)