Der Treiber ist unter anderem für das Spiel Battletech optimiert. (Bild: Paradox Interactive)

Der GeForce-Treiber 397.31 WHQL steht für 64-bittige Windows-Betriebssysteme zum Download bereit. Er enthält eine Masse von Neuerungen – sowohl für Spieler als auch Entwickler.

Nvidia hat einen neuen Grafiktreiber unter der Bezeichnung GeForce 397.31 WHQL veröffentlicht, der die erste Vorab-Version der Raytracing-Technik RTX enthält. RTX setzt auf die noch nicht veröffentlichte DirectX-12-Erweiterung "DirectX Raytracing" (DXR) und läuft ausschließlich mit Volta-GPUs. Allerdings gibt es derzeit noch keine Gamer-Grafikkarten mit Volta – lediglich die sündhaft teure Nvidia Titan V und die noch teureren Profikarten Tesla V100 und Quadro V100. Microsoft bietet für Entwickler aber bereits ein DXR-Entwicklerpaket an, das DXR-fähige Direct3D-Runtimes, HLSL Compiler und Header mitbringt. Damit lassen sich bereits DirectX-Raytracing-Anwendungen erstellen.

Verbesserungen bei Vulkan, HDMI-Sound, Optimus

Der GeForce 397.31 WHQL bringt außerdem zur 3D-Low-Level-Schnittstelle Vulkan 1.1 kompatible und durch den Vulkan Conformance Test zertifizierte Treiber mit. Dazu kommen neue DLLs für Optimus- und MSHybrid-Notebooks. HDMI-Audio via GeForce-Karten erlaubt jetzt auch die Abtastraten 32 kHz, 88,2 kHz und 176.4 kHz.

Außerdem ist der Treiber für die neuen Strategiespiele Battletech und Frostpunk optimiert. Für Frostpunk liefert er außerdem Profile für SLI-Verbundsysteme mit, um von zusammengeschalteten GPUs einen Performance-Vorteil zu erhalten. Für die Spiele Decenders, Warhammer Vermintide 2 und Far Cry 5 bringt der Treiber aktualisierte SLI-Profile.

Doom und Far Cry sollen nicht mehr abstürzen

Außerdem werden mit dem neuen Release 397.31 WHQL einige Fehler ausgemerzt: Doom stürzt beim Aktivieren des HDR-Modus unter OpenGL 1.1 demnach nicht mehr ab. Far Cry 5 soll seinen Dienst auf Grafikkarten der Serie GeForce GTX 1060 nun nicht mehr nach dem Spielstart quittieren. Rise of the Tomb Raider produziere beim Aufrufen des Ingame-Optionsmenüs keine Bildfehler mehr. Diablo 3 friert laut Nvidia bei aktivem V-Sync und SLI nicht mehr ein, wenn der Nutzer via ALT-Tab zu anderen Anwendungen schaltet.

Der Treiber läuft mit Grafikkarten der Serien GeForce 600, GeForce 700, GeForce 900 und GeForce 1000 sowie mit der Volta-Grafikkarte Nvidia Titan V. Er steht auf der Nvidia-Website für Windows 7 und Windows 10 zum Download bereit. (mfi)