Der GPU-Hersteller unterstützt nun verschiedene Grafikkartenmodelle auch auf dem Mac. Ihr Einsatz ist allerdings etwas kompliziert.

Nvidia hat wie angekündigt macOS-Treiber für seine Pascal-basierten Grafikkarten veröffentlicht. Unterstützt werden GPUs der GeForce-10-Serie inklusive der neuen Titan Xp. Die Treiber, die sich hier direkt herunterladen lassen, sind noch als Beta gekennzeichnet, für den Produktivbetrieb also ungeeignet.

Treiber-Liebe von Nvidia – für spezielle Fälle

Zudem ist es eher schwer, solche Karten in einem Mac einzusetzen – Apple selbst verbaut schon seit längerem keine Nvidia-Technik in Macs mehr. Der aktuelle Mac Pro unterstützt keine austauschbaren Grafikkarten, ein neues, modulares System soll nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Entsprechend lassen sich die Nvidia-Pascal-Treiber nur auf drei Arten nutzen: Entweder mit einem alten "Käsereibe"-Mac Pro (den Apple bis Ende 2013 verkaufte) und entsprechender Grafikkarte, einem Hackintosh mit passender GPU oder über ein externes eGPU-Gehäuse mit Thunderbolt-3-Anschluss.

Letzteres scheint schon recht gut zu funktionieren, wie 9to5Mac berichtet: In einem Akitio-Thunder3-Gehäuse ließ sich eine GTX 1050 Ti an einem MacBook Pro mit 13-Zoll-Bildschirm betreiben. Dazu waren allerdings allerlei Ausflüge ins Terminal notwendig – zur Aktivierung des Thunderbolt-3-Chipsatz-Zugriffs unter macOS sowie zur Nutzung von eGPU-Technik überhaupt mittels Automate eGPU-Script.

Titan-Xp-Karten mit eGPU-Box nutzbar?

Mit der auch für größere Karten geeigneten eGPU-Box Akitio Node soll die Nutzung etwas einfacher funktionieren, allerdings ist das Automate eGPU-Script auch hier notwendig. Mit der Node-Box lassen sich dank 400-Watt-Stromversorgung und mehr Platz im Gehäuse wohl auch Titan-Xp-Karten verwenden – wobei es hierzu bislang noch keine Berichte gibt. Die von Nvidia publizierten macOS-Treiber sind jedenfalls für die High-End-Karte geeignet. (bsc)