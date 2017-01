Wer bis zum 28. März bei bestimmten Händlern eine GeForce GTX 1070 oder 1080 oder ein entsprechendes Notebook kauft, erhält einen Code für eines der Ubisoft-Spiele For Honor oder Ghost Recon Wildlands.

Für Käufer der High-End-Grafikkarten GeForce GTX 1070 und GeForce GTX 1080 hat Nvidia eine Bundle-Aktion aufgelegt. Sie erhalten einen Spielcode für einen der beiden Ubisoft-Titel Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands und For Honor. Ghost Recon erscheint am 7. März, For Honor bereits am 14. Februar. Die Gutscheinaktion gilt auch für Notebooks, in denen ein MXM-Modul der Serie GeForce GTX 1070 oder GeForce GTX 1080 steckt oder die entsprechende GPU aufgelötet ist.

GeForce Experience mit Zwangsregistrierung als Voraussetzung

Käufer erhalten den Code per E-Mail und müssen ihn dann zwangsweise über das Nvidia-Tool GeForce Experience aktivieren; es ist im Grafikkarten-Treiberpaket enthalten. GeForce Experience wird offenbar für alle zukünftig einzulösenden Gutschein-Codes vorausgesetzt – so will Nvidia die Verbreitung des umstrittenen Tools vergrößern, für das sich der Kunde mittlerweile sogar schon per Mail registrieren muss. Das jeweilige Spiel wird dann via GeForce Experience zum eigenen Uplay-Account hinzugefügt. Uplay ist Ubisofts Online-Spielebibliothek und vergleichbar mit EAs Origin und Valves Steam, hinkt hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und Funktionsvielfalt allerdings hinterher.

For Honor ist ein Nahkampfspiel, bei dem der Spieler mit Rittern, Samurai und Wikingern Burgen und Festungen stürmt – jeweils mit unterschiedlichen Waffen und Spielstilen. Neben einer normalen Einzelspielerkampagne können mehrere Spieler auch online gegeneinander antreten. Ghost Recon: Wildlands ist ein Open-World-Militärshooter, bei dem man allein oder mit drei weiteren Spielern gegen die kolumbianische Drogenmafia kämpft. Um sich in der großen, offenen Welt schnell fortzubewegen, kann man über 60 verschiedene Fahrzeuge nutzen.

Aktion in Deutschland und Österreich

Die Gutschein-Aktion läuft in Deutschland und Österreich bis zum 28. März 2017. In Deutschland nehmen folgende Shops teil: Agando, Alternate, Amazon, Arlt, Boostbox, Bora, Caseking, Computer Universe, CSL, Cyberport, Kiebel, Megaport, K und M Computer, Media Markt, Mifcom, Mindfactory, Notebooksbilliger, One, Schwanthaler, Ultraforce und XMG. In Österreich ist die Anzahl der Händler überschaubarer, nämlich Ditech, e-tec, Hi Tech, Media Markt und Saturn. Anhand der Produktbeschreibung soll bei den jeweiligen Händler-Angeboten bereits ersichtlich sein, dass die Grafikkarte oder das Notebook für einen der Spiele-Codes berechtigt. (mfi)