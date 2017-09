Das Smartphone-Konto O2 Banking belohnt Kreditkartenumsätze künftig mit einem MByte Datenvolumen für jeden ausgegebenen Euro.

Mobilfunk-Anbieter O2 führt ab Oktober neue Bedingungen für sein Smartphone-Konto O2 Banking ein: Pro Euro Umsatz über die zum Konto gehörige Kreditkarte sollen Kunden einen Megabyte Datenvolumen für ihren O2-Mobilfunktarif erhalten. Wer seinen Datenbonus nicht selbst verbraucht, kann ihn aber auch an Freunde weiterreichen oder im Stil von Treuepunkten gegen etwas anderes eintauschen.

So gibt es laut Mitteilung für 500 MByte eine kostenlose Bargeldabhebung – zusätzlich zu dem ab Oktober geltenden Limit von drei gebührenfreien Abhebungen pro Monat. Ebenfalls können Kunden für 2500 gesammelte MByte einen Amazongutschein im Wert von 10 Euro erhalten. Sein zusätzliches Volumen soll der Kunde immer in 50er-Schritten aktivieren können. Das bisherige Bonus-Modell mit Starter-, Bronze-, Silber- und Gold-Status entfällt damit. Weitere Tauschmöglichkeiten sollen in den nächsten Monaten vorgestellt werden.

O2 Banking bringt seinen Kunden ein vollwertiges Girokonto mit kostenloser Mastercard-Kreditkarte und zahlreichen Banking-Services. Verwaltet wird das ganze über eine App für Android oder iOS. Der Provider arbeitet dafür mit der Münchner Onlinebank Fidor zusammen. Die beiden Partner hatten ihr Angebot, das Finanzdienstleistungen mit Mobilfunkbonus verbindet, erstmals im Mai vergangenen Jahres vorgestellt.

[UPDATE, 27.09.2017, 18:55]

Leider ist uns bei dem Artikel ein Fehler passiert: Streng genommen erhalten Kunden des O2 Banking keine vollwertige Kreditkarte, sondern eine Debit Mastercard. Von den Funktionen ähnelt sie einer Kreditkarte, wird aber nicht über ein separates Konto mit eigenem Verfügungsrahmen geführt – Zahlungen werden also direkt vom Girokonto abgebucht. Ebenfalls könnte es zum Beispiel bei Hotelbuchungen, die oft vollwertige Kreditkarten erfordern, damit Probleme geben. (axk)