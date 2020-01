O2 My Prepaid: Tarife mit mehr Datenvolumen

Neben der Telekom und Vodafone wertet nun auch Telefónica sein Prepaid-Angebot auf. Die Tarife "O2 My Prepaid" bekommen mehr Datenvolumen ohne Aufpreis, ein Tarif wird nach der Umstellung sogar deutlich günstiger.

Der Tarif O2 My Prepaid S hat nun 3,5 GByte statt der bisherigen 1,5 GByte Datenvolumen, der Preis bleibt dabei gleich. Auch bei Prepaid M ändern sich die Kosten nicht, Nutzer bekommen statt 3 GByte und aber 5,5 GByte an Datenvolumen. Das Datenvolumen beim größten Tarif My Prepaid L steigt von 5 GByte auf 7,5 GByte Datenvolumen, dabei wird der Tarif günstiger: Nutzer zahlen 5 Euro weniger als vorher. Alle Tarife umfassen eine Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze und können im LTE-Netz von Telefónica mit bis zu 225 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload surfen. Der Tarif O2 My Prepaid Basic bleibt unverändert.

Die neuen "O2 My Prepaid"-Tarife in der Übersicht:

Prepaid S: 3,5 GByte Datenvolumen für 10 Euro pro 4 Wochen

Prepaid M: 5,5 GByte Datenvolumen für 15 Euro pro 4 Wochen

Prepaid S: 7,5 GByte Datenvolumen für 20 Euro pro 4 Wochen

Von den Änderungen profitieren auch Bestandskunden: Sie werden laut Telefónica automatisch auf die neuen Tarife umgestellt.

Zusätzliche Data-Pakete

Wer sein Datenvolumen in den neuen O2-Tarifen aufgebraucht hat, surft gedrosselt mit 32 KBit/s weiter. Alternativ kann man einen Datenpack für frisches Datenvolumen buchen. Diese Data-Packs hat Telefónica nun ebenfalls um zusätzliches Datenvolumen aufgestockt. In der vergangenen Woche hat O2 außerdem Handy-Tarife mit Datenflat vorgestellt. Je nach Tarif stehen Kunden unterschiedliche Bandbreiten zur Verfügung.

Die Deutsche Telekom und Vodafone haben in den vergangenen Wochen ebenfalls Verbesserungen an ihrem Prepaid-Portfolio angekündigt. In den Telekom-Tarifen MagentaMobil Prepaid zahlt man noch relativ viel für das GByte Datenvolumen: Für 10 Euro pro 4 Wochen bekommt man 2 GByte im LTE-Netz. Kunden haben allerdings die Möglichkeit, für 3 Euro zusätzlich im 5G-Netz zu surfen. (dahe)