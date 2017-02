(Bild: heise online / Nico Jurran)

Nach der 65-Zoll-Version des EZW1004 kündigte das Unternehmen nun eine 77-Zoll-Variante an. Zudem soll mit EZW954 eine weitere OLED-TV-Serie auf den Markt kommen.

In Las Vegas zeigte Panasonic im Januar im Rahmen der CES voller Stolz sein neues OLED-Flaggschiff EZW1004 (als EZ1000) mit einer Bilddiagonale von 65 Zoll (rund 165 cm). Auf seiner europäischen Hausmesse in Frankfurt legte der Hersteller nun noch eine Schippe drauf – mit einer 77 Zoll (195 cm) großen Ausführung. Kam das bisherige OLED-Spitzenmodell CZ9504 auf eine Spitzenhelligkeit von gerade einmal rund 450 Candela pro Quadratmeter (cd/m2) oder englisch Nits, erreicht der EZW1004 bis zu 1000 Nits. Auch die Abdeckung des P3-DCI-Fabraums wurde noch einmal gesteigert – von 90 auf fast 100 Prozent.

Daneben kündigte Panasonic eine weitere OLED-TV-Serie mit der Bezeichnung EZW954 an, die es zunächst in den Größe 55 (knapp 140 cm) und 65 Zoll geben wird. Die Spitzenhelligkeit gibt Panasonic hier mit 1000 Nits an. In beiden Modellreihen steckt der Videprozessor HCX2, dank dem ein bei OLEDs bislang zu beobachtendes Rauschen in hellen Szenen und ein vertikales Color Banding der Vergangenheit angehören sollen. Grund für diese Probleme waren Rechenfehler. Der wichtigste Unterschied vom EZW1004 zum EZW954 ist ein zusätzlicher Filter.



Die neue EZ950-Reihe wird in zwei Größen angeboten.

Bild: Panasonic

High Dynamic Range

EZW1004 und EZ954 unterstützen das bei Ultra HD Blu-rays aktuell ausschließlich verwendeten "statische" HDR-Verfahren HDR-10, bei dem die Metadaten für Farben und Kontrast einmal für den gesamten Film übertragen werden. Das angekündigte "dynamische" HDR-Format "Dolby Vision", bei dem die Metadaten Szene für Szene oder gar Bild für Bild übertragen werden, beherrschen die neuen OLED-TVs von Panasonic nicht.

Geboten wird aber eine Unterstützung des HDR-Broadcast-Formats HLG (Hybrid-Log Gamma), das künftig TV-Sender wie Sky für die Übertragung besonders kontrastreicher und farbenfroher Videobilder einsetzen sollen. Und schließlich hat Panasonic nach eigenen Angaben auch an die Fans von 4K-HDR-Spielen mit einem speziellen Modus gedacht, der besonders geringe Verzögerungszeiten bieten soll.

EZW1004: Preise und Verfügbarkeit

Der EZW1004 mit einer Bilddiagonale von 65 Zoll ab Ende Mai in Deutschland verfügbar sein, das 77-Zoll-Modell voraussichtlich im Herbst folgen. Der Verkauf der EZ954-Reihe soll hierzulande im Juni starten. Preise nannte Panasonic bislang noch für keines der neuen Modelle.

Lesen Sie dazu auch: