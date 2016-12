(Bild: dpa, Jens Wolf/Archiv)

Der Cloudspezialist OVH baut sein erstes Rechenzentrum in Deutschland auf. Es soll 45.000 Server beherbergen. Die Inbetriebnahme ist für April 2017 vorgesehen.

Der weltweit tätige Cloud-Provider OVH eröffnet sein erstes deutsches Rechenzentrum im hessischen Limburg, knapp 100 km von Frankfurt entfernt. Die Nähe zum PoP in Frankfurt sprach für den Standort, da sich das neue Rechenzentrum so an das weltweite Glasfasernetzwerk des Hosters anbinden lässt.

Laut OVH gibt es eine zunehmend stärkere Nachfrage nach deutschen Rechenzentren. Das hat mehrere Gründe: Die Wirtschaft hierzulande floriert, der Datenschutz ist vergleichsweise streng und das Stromnetz funktioniert zuverlässig. Als französisches Unternehmen unterliegt OVH zudem nicht dem Patriot Act.



Zunächst will man sechs Techniker am neuen Standort einstellen. Langfristig sollen dort auf einer Fläche von 4.000 m2 bis zu 45.000 Server arbeiten. Sieben weitere Rechenzentren sind bis Ende 2017 geplant, zwei in den USA sowie jeweils eines in Deutschland, Italien, Spanien, England und in den Niederlanden. Wenn diese Pläne umgesetzt sind, haben die Kunden die Wahl zwischen 27 Rechenzentren in elf Ländern auf drei Kontinenten. Laut eigenen Angaben ist OVH der weiltweit drittgrößte Anbieter von Cloud-Dienstleistungen. (jd)