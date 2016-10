(Bild: c't/Roland Austinat)

Oculus' Vice President Mobile Max Cohen ist überzeugt, dass ein Erfolg der diese Woche auf den Markt kommenden Playstation VR auch Oculus nutzen wird. Im c't-Interview spricht er auch über schnurlose VR-Headsets, soziale Netze und Killer-Applikationen.

Max Cohen ist Vice President Mobile bei Oculus VR hofft darauf, dass Sony mit seiner Playstation VR der gesamten VR-Branche helfen wird. Im Interview mit c't versichert er, dass er die neue Konkurrenz positiv sieht, weil sie etwa Entwickler ermutigten, an VR-Titeln zu arbeiten. Außerdem würden nicht nur durch die VR-Brille von Sony, sondern etwa auch die GearVR von Samsung Menschen in Berührung mit Virtual Reality kommen, die sonst nichts mit dem Konzept anzufangen wüssten.Jeder müsse ausprobieren, welches System für ihn am besten sei, aber die Qualität der hauseigenen Oculus Rift sei am höchsten.

Cohen versucht außerdem, Befürchtungen entgegenzutreten, dass die Oculus-Mutter Facebook lediglich eine aufgebohrte Chat-Hardware werden soll. Allein auf der Oculus Connect seien Dutzende großartige Spiele gezeigt worden. Einige davon hätten sicher auch das Zeug dazu, zu jenen Killer-Applikationen zu werden, die einst auch den Siegeszug der Playstation oder der Xbox einläuteten.

