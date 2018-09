Oculus Quest: Autarke VR-Brille mit echten Hand-Controllern für 400 US-Dollar

Die Oculus Quest ist das erste autarke VR-Headset, das echtes Hand-Tracking unterstützt: Nutzer können mit natürlichen Bewegungen in VR-Welten hineingreifen und zum Beispiel virtuelle Objekte in die Hand nehmen. Das Headset soll im Frühling 2019 für 400 US-Dollar in den Handel kommen, kündigte Oculus auf seiner "Connect"-Entwicklerkonferenz in San Jose an.

Der größte Unterschied gegenüber der ebenfalls autarken VR-Brille Oculus Go (rund 225 Euro) ist das volle Raum- und Hand-Tracking. Das Go-Headset erfasst die Kopfbewegungen lediglich auf drei Achsen (3DOF), die Quest-Brille erkennt dagegen nicht nur Kopfneigungen und -drehungen, sondern auch, ob man sich nach vorne beugt oder im Raum bewegt (6DOF). Das Gleiche gilt für die Hand-Controller: Während der Mini-Controller der Go lediglich Bewegungen im Handgelenk erfasst, erlauben die beiden mitgelieferten Quest-Controller natürliche Handbewegungen im ganzen Raum.

Bildqualität vergleichbar mit High-End-PC-Headsets

Die Orientierung gelingt dem Quest-Headset mit vier Weitwinkel-Kameras. Display und Optik der Oculus Quest sind identisch mit der Oculus Go. Die LC-Displays bieten eine Auflösung von 1600x1440 pro Auge, der Augenabstand lässt sich mechanisch einstellen. Im Test in ct 12/2018 kam die Go-Bildqualität gut an: "Die Oculus Go kann in puncto Bildqualität und Sichtfeld problemlos mit High-End-PC-Headsets wie HTC Vive und Oculus Rift mithalten. Da ein konventionelles LC-Display statt eines OLEDs mit Pentile-Matrix zum Einsatz kommt, wirkt das Bild bei der Go sogar ein bisschen weniger pixelig."

Oculus-Quest-Exlusivtitel "Vader Immortal": Auf Tuchfühlung mit Darth Vader. – Quelle: ILMxLAB

Geringe Grafikleistung: Smartphone-SoC statt Gaming-PC

Interessant wird, welche Grafikleistung die Oculus Quest bietet. Laut Mark Zuckerberg, Chef der Oculus-Mutter Facebook, würde die Quest "Rift-ähnliche" Erlebnisse bieten, zumindest sagte er das bei der Ankündigung des Headsets. Nun wird die Rift aber von einem ausgewachsenen Gaming-PC mit Bildern versorgt, die Quest lediglich durch ein Smartphone-SoC. Laut Gizmodo steckt ein Qualcomm Snapdragon 835 in der Quest, in der Go kommt ein Snapdragon 821 zum Einsatz.

Trotz des riesigen Leistungsunterschied zwischen Gaming-PC und Mobil-SoC stellt Oculus Umsetzungen von älteren Rift-Titeln in Aussicht; unter anderem Robo Recall, Moss und The Climb. Eine Umsetzung des sehr unterhaltsamen Shooters Superhot VR konnten die Besucher der Oculus-Connect-Entwicklerkonferenz bereits anspielen. Insgesamt soll es zum Quest-Marktstart 50 Titel geben, darunter das Star-Wars-Exklusivspiel Vader Immortal. (jkj)