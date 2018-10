Virtual Reality in der Praxis: Oculus-Veranstaltung per Oculus Go ausprobiert

Wenn es nach Facebook-Boss Mark Zuckerberg geht, verschmelzen reale und virtuelle Welten immer mehr. Eine Möglichkeit, das auszutesten, war die Vorstellung des neuen Quest-Headsets der Facebook-Tochter Oculus, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Zu Besuch auf einem virtuellen Event").

TR-Autorin Rachel Metz nahm mit einem Oculus-Go-Gerät an der Veranstaltung teil – 80 Kilometer entfernt auf ihrem Sofa. Perfekt lief die Veranstaltung allerdings nicht. Da war zum Beispiel das laute virtuelle Umfeld: Mehrere Dutzend andere VR-Zuseher waren in einem Online-Raum verteilt und schwatzten fröhlich durcheinander. "Die virtuelle Menge neigte nämlich zu lautem Atem, Räuspern und zufälligen Kommentaren", schreibt Metz. "Ich konnte zwar einzelne Personen in der Menge stummschalten, doch es war unmöglich, aufgrund der vielen VR-Anwesenden zu sehen, wer sich jeweils nicht ruhig verhielt. Die virtuellen Münder bewegten sich schließlich nicht. Alle um mich herum klangen sehr laut und es gab offenbar auch keine Möglichkeit, ein kurzes "Psscht!" an den Nachbarn oder die Nachbarin zu senden."

Die Übertragung des Videostreams war hingegen gut. Er fiel so gut wie nicht aus. Ein weiteres Problem war jedoch der Akku. "Nach gut einer Stunde gab mein Headset bekannt, dass die Batterie fast alle sei. Mir fehlte ein passendes langes Kabel, entsprechend musste ich den Rest der Veranstaltung vom Fußboden aus direkt neben der Steckdose verfolgen – und zwar nahezu unbeweglich."

Weiterhin hatte Metz schnell Kopf- und Augenschmerzen, die nach einer halben Stunde einsetzten. Und außerdem war es ihr zum Schluss nicht möglich, die wichtigste Neuigkeit vom Quest-Event mitzunehmen: Den ersten Eindruck der neuen Hardware. Ausprobieren konnten die nämlich nur die echten Anwesenden.

