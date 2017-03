(Bild: c't<br>)

Ein Set aus der Rift-Brille und Touch-Controller ist nun für 700 Euro zu haben. Dazu gibt es kostenlos das Spiel "Robo Recall".

Oculus hat die Preise seiner VR-Hardware gesenkt. Die Rift-Brille kostet numehr 589 Euro. Die Touch-Controller, die Handbewegungen in VR ermöglichen, kosten 119 Euro. Wer die beiden mitgelieferten Tracking-Kameras mit einer dritten ergänzen will, um Room-Scale-Anwendungen auszuprobieren, bezahlt für diese 69 Euro.

Gratis dazu gibt es das Spiel "Robo Recall" von Epic Games. Der Action-Shooter wird mit den Touch-Controllern gespielt und erlaubt wilde Feuergefechte. Er kann kostenlos aus dem Oculus Store geladen werden.

Trailer zu Robo Recall für Oculus Rift und Touch

Neben Robo Recall will Oculus in diesem Jahr eine Reihe weiterer Spiele veröffentlichen, die der Hersteller am Rande der Game Developers Conference in San Francisco zeigte.