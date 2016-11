Ein Krimineller hat es geschafft, sämtliche Bezahlterminals der Stadtbahn Muni in San Francisco lahmzulegen. Bis die Ransomware entfernt ist, fahren alle Fahrgäste umsonst.

"You Hacked" ("Ihr seid gehackt") stand am ganzen Wochenende auf den Bezahlterminals der Stadtbahn Muni (Municipal Railway) in San Francisco. Ein Hacker hatte es bereits am Freitag geschafft, einen Erpressungstrojaner auf die Terminals zu spielen und sie so komplett lahmzulegen. Laut dem US-Fernsehsender CBS beeinträchtigte der Hack den Verkehr der Stadtbahnen nicht, allerdings fahren alle Fahrgäste erst mal umsonst, bis das Problem behoben ist.

Apparently the SF Muni fell victim to ransomware last night #sanfrancisco #infosec pic.twitter.com/E1OVQpAAzY — Colin Heilbut (@ColinHeilbut) November 26, 2016

Welche Schadsoftware bei der Attacke verwendet wurde, ist noch unklar. Verantwortlich soll ein Angreifer sein, der nur unter der E-Mail-Adresse cryptom27@yandex.com bekannt ist. Gegenüber der Nachrichtenseite The Verge prahlte er damit, die Muni-Systeme seien "sehr offen" gewesen und er habe es geschafft, bis zu 2000 Systeme zu infizieren. Die Betreibergesellschaft SFMTA habe ihn bis jetzt nicht kontaktiert, er glaube also nicht, dass diese daran interessiert sei, Lösegeld zu zahlen.

CBS berichtete darüber, dass auch Desktop-Systeme und E-Mail-Server von Muni-Mitarbeitern betroffen seien. Auch gebe es Zweifel daran, dass die SFMTA-Mitarbeiter diese Woche wie geplant bezahlt werden könnten. Darauf angesprochen verwies SFMTA gegenüber CBS darauf, dass man keine Angaben zu laufenden Ermittlungen in diesem Fall machen könne. (fab)