James Lovelock, einer der bekanntesten Öko-Pioniere und Erfinder, hält inzwischen den Klimawandel für überschätzt. Seine neue Sorge gilt intelligenten Robotern.

"Die aktuelle Entwicklung in der Computerwissenschaft macht Kurzweils Idee von der Singularität sehr viel wahrscheinlicher", sagte Lovelock in einem Interview in der neuen Ausgabe von Technology Review (ab sofort im Handel erhältlich und im heise shop bestellbar). "Das ist eine echte Gefahr." In seinem neuesten Buch "Die Erde und ich" sind zwar noch immer warnende Worte zu den Folgen der Erderwärmung zu finden. Als sehr viel drängendere Gefahr sieht Lovelock nun aber die jüngsten Erfolge der KI.

Künstliche Intelligenz in Flugzeugen

"Ich denke, als Computer aufgehört haben, als reine Von-Neumann-Maschinen zu arbeiten, wurde eine Grenze überschritten", sagt Lovelock. "Kürzlich haben Haitham Baomar und sein Kollege Peter Bentley vom University College London einen Autopiloten für Flugzeuge mit neuronalen Netzen entworfen. Die europäischen Luftfahrt-Aufsichtsbehörden haben darüber diskutiert, lehnen solche Systeme aber ab, weil sie dem menschlichen Piloten zu viel Kontrolle wegnehmen. Also wird das System wahrscheinlich zunächst in militärischen Drohnen erprobt."

Auf die Frage, ob er solch einen Autopiloten für gefährlich hält entgegnet Lovelock: "Sie erinnern sich vielleicht noch daran, wie es war, als die Diskussion um Gefahren der künstlichen Intelligenz aufkam. Die Leute haben gelacht und gesagt, wenn eine KI nicht macht, was wir wollen, dann können wir immer noch den Stecker ziehen. Aber wie wollen Sie bei einer militärischen Drohne den Stecker ziehen, die 10.000 Meter hoch über ihren Köpfen fliegt, bis an die Zähne bewaffnet ist und tausendmal schneller denken kann als ein Mensch?"

James Lovelock: Entdecker der FCKW

Der mittlerweile 97 Jahre alte James Lovelock pflegt das Image eines akademischen Außenseiters: Mit einem selbst entwickelten Detektor wies der Chemiker und Biophysiker als einer der Ersten erhöhte Konzentrationen von Fluorchlorkohlenwasserstoffen in der Atmosphäre nach – und gab damit einen entscheidenden Hinweis auf die Mechanismen, die zur Entstehung des Ozonlochs führten.

Lovelock selbst hielt die FCKW zunächst für ungefährlich, warnte aber bereits in den 1960ern vor den Folgen des Klimawandels. Er beschrieb die Erde als einen einzigen großen Meta-Organismus, der sich selbst gegen Instabilität wehrt. Dass diese "Gaia-Theorie" als esoterische Spinnerei abgetan wurde, hinderte Lovelock nicht daran, sich immer wieder mit radikalen ökologischen Positionen in die wissenschaftliche Debatte einzumischen. Später verärgerte der mittlerweile 97-Jährige seine ehemaligen Mitstreiter, weil er sich für Kernkraft aussprach und den Klimawandel mit Geoengineering aufhalten wollte.

