Einem gut informierten US-Medium zufolge steht der Termin fest, an dem Apple unter anderem das neue MacBook Pro zeigen wird. Eingeladen wird offenbar auf den alten Campus in Cupertino – wohl zum letzten Mal.

Apples lange erwartete Vorstellung neuer Macs erfolgt am 27. Oktober. Das berichten Quellen des üblicherweise gut informierten US-IT-Blogs Recode. Demnach wird es noch vor Weihnachten erstmals frische Apple-Rechner geben, die standardmäßig mit macOS Sierra ausgeliefert werden. Das neue Mac-Betriebssystem ist seit September verfügbar.

MacBook Pro, MacBook Air, vielleicht mehr

Apple hatte seine meistens Macs seit langem nicht überholt – in diesem Jahr war nur ein leicht aufgefrischtes MacBook Retina mit 12-Zoll-Bildschirm erschienen. Beobachter erwarten, dass Apple Ende Oktober mindestens neue MacBook-Pro-Modelle mit 13- und 15-Zoll-Bildschirm zeigen wird, die erstmals mit einer neuartigen OLED-Funktionstastenleiste samt Touchscreen ausgeliefert werden. Zudem werde Apple auf USB-C setzen, inklusive Thunderbolt 3 über USB-C. Auch neue MacBook-Air-Maschinen mit USB-C sind denkbar – allerdings dürfte Apple wohl das Einstiegsmodell mit 11 Zoll einstellen. Denkbar ist außerdem, dass Apple wie beim MacBook Retina sein mit einem magnetischen Stecker ausgerüstetes MagSafe-2-Ladesystem beerdigt.

Auch die Desktop-Macs benötigen eine Überholung – ob es am 27. Oktober neue iMacs, Mac minis oder Mac Pros geben wird, bleibt aber unklar, die Szene hält sich bislang bedeckt. Der Mac Pro ist so zum Beispiel satte drei Jahre alt. Teilweise soll Apples langsame Upgrade-Politik daran liegen, dass der Konzern keine passenden Intel-Chips zur für ihn rechten Zeit erhält – so heißt es zumindest aus der Gerüchteküche.

Letzter Auftritt des alten Apple-Campus?

Die Apple-Mac-Veranstaltung soll laut Recode auf oder nahe des alten Apple-Campus in Cupertino stattfinden. Sollte das stimmen, wäre es wohl der letzte Besuch der Presse im sogenannten Townhall-Saal. Im nächsten Jahr soll Apples neuer Campus 2 fertig sein, der über eine eigene unterirdische Präsentationshalle verfügt. (bsc)