Nun gibt es die dritte Möglichkeit, Microsofts in Deutschland gespeichertes Office 365 zu beziehen, nämlich bei 1&1. Der hostet das Paket nicht selbst, sondern vermarktet das Microsoft-Angebot mit dem Datentreuhänder T-Systems – zu interessanten Preisen.

Der Hosting-Spezialist 1&1 bietet ab heute das Microsoft Office 365 Deutschland in den drei Varianten OfficeBusiness (Mail, Cloud), OfficePremium (Cloud, Office-Lizenzen) und OfficePremium Plus (Mail, Cloud, Office-Lizenzen) an. Es handelt sich dabei um den von der T-Systems als Datentreuhänder verwalteten und ausschließlich in Deutschland gehosteten Dienst, der bisher von der Telekom oder von Microsoft bezogen werden konnte. 1&1 erweitert ihn um einen Einrichtungs-Service, einen Online-Virenschutz und eine für ein Jahr kostenfreie de-Domain.

Im Tarif OfficeBusiness ist ein Exchange-Zugang mit 50 GByte Platz sowie 1 TByte Cloud-Speicher per OneDrive enthalten, ebenso der Zugang zu Office 2016 online. Das Paket kostet 10 Euro im Monat für Einzelnutzer oder 7 Euro beim Buchen von fünf oder mehr Lizenzen. Der Tarif OfficePremium umfasst ebenfalls das Terabyte OneDrive-Speicher sowie die installierbare Variante von Office 2016 für Windows, macOS, iOS und Android. Eine Mail-Anbindung gehört nicht dazu. Für einen Anwender werden 15 Euro pro Monat fällig, das 5er-Paket verkauft 1&1 für 10 Euro monatlich. Der Tarif OfficePremium Plus schließlich umfasst alle drei Bausteine: Office-Anwendungen, Mail und OneDrive. Für eine bis vier Lizenzen werden 20 Euro, ab fünf dann 13 Euro monatlich fällig.

Kleine Unterschiede zu Microsoft und Telekom

In allen drei Tarifen gewährt 1&1 im ersten Jahr einen Nachlass, doch anders als beim Bezug über die Telekom oder Microsoft gibt es keinen kostenlosen Probemonat. Der Einrichtungsservice besteht laut Website in einem einstündigen Telefonat mit individueller Hilfe beim Einrichten der Konten und der Mail-Domain, zudem werden Mails, Kontakte und Termine importiert. Als Virenschutz kommt Norton Security Online zum Einsatz.

Damit kosten die drei Pakete für ein bis vier Nutzer etwas mehr als beim Bezug über Microsoft oder über die Telekom, ab fünf Nutzer lassen sich aber beim Komplettpaket ein paar Euro sparen. So kostet das Paket aus Mail und OneDrive bei Microsoft 6,31 Euro, bei der Telekom 5,89; das Komplettpaket bei Microsoft 15,71 Euro und bei der Telekom 14,22 Euro.

