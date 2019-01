Office365.com: Störung betrifft Exchange Online

Microsoft hat in dem nur für Office365.com-Nutzer zugänglichen Administratorbereich eine aktualisierte Statusmeldung zur derzeitigen Störung des Dienstes veröffentlicht. Die Störung betrifft demnach nur Exchange Online.

Wegen Leistungsproblemen bei einigen Microsoft Domain-Controllern seien Funktionen des Diensts beeinträchtigt. Nutzer erhalten daher beim Empfangen oder Versenden von Mails eine Fehlermeldung, dass die maximale Zahl an gleichzeitigen Verbindungen überschritten sei.

Microsoft-Statusmeldung zu Office365.com (Bild: Microsoft)

Anhaltende Probleme

Vergangene Nacht war die Zahl der Störungsmeldungen zu Office365.com stark zurückgegangen, zeitweise sah es so aus, als habe Microsoft das Problem im Griff. Am Morgen, als in den hauptsächlich betroffenen Regionen Europa, Afrika und Nahost die Unternehmen wieder ihre Arbeit aufnahmen, mehrten sich allerdings wieder die Störungsmeldungen, und das für diverse Dienste von Office365.

Generell kämpft Microsoft an vielen Fronten. So wurden am gestrigen Donnerstag über 11.000 Microsoft-Mitarbeiter durch eine E-Mail-Lawine am Arbeiten gehindert. Dort führte eine Konfigurationsänderung am Microsoft-GitHub-Konto dazu, dass die Posteingänge betroffener Microsoft-Mitarbeiter mit Zehntausenden Mails geflutet wurden. (anw)