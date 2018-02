Mit Podcast-Apps kann man automatisch Podcasts herunterladen, sie sortieren und jederzeit mobil hören. c't stellt die neun besten Podcatcher für Android und iOS vor und gibt Empfehlungen für spannende Kanäle.

Podcasts sind Audio- oder Videobeiträge, die mehr oder weniger regelmäßig online gehen. Ihre Produzenten beschäftigen sich mit Politik, IT, Kultur oder einfach dem Alltag. Sie laden die Podcast-Folgen in ihre Kanäle hoch und lassen so Zuhörer und Zuschauer weltweit daran teilhaben.

Damit die geneigten Zuhörer nicht jedes Mal die passende URL eintippen müssen, können sie eine Podcast-App installieren und ihre Wunschkanäle abonnieren. c't hat neun solcher Apps getestet: CastBox und Pocket Casts sind sowohl für Android als auch iOS zu haben. AntennaPod, BeyondPod, DoggCatcher und Podcast Addict laufen nur unter Android. Für reinen iOS-Gebrauch dienen Castro, iCatcher! und Overcast.

Podcasts unter einer Haube

Jeder der vorgestellten Podcatcher hat eine Wiedergabeliste: Wer nicht dieselben Kanäle sowohl auf dem Arbeitsweg als auch abends zum Einschlafen hören möchte, braucht Playlists. In BeyondPod, iCatcher!, Overcast und Pocket Casts lassen sich solche persönlichen Listen anlegen.

Podcatchern liefern Unterhaltung und Informationen frei Haus – beispielsweise den Politik-Podcast zur Lage der Nation, der gerade als "Bester Podcast des Jahres" 2017 ausgezeichnet wurde. (Bild: Henning Krause, CC-BY 4.0)

Für Nutzer, die zu Hause gern per iPad hören, unterwegs aber ihr Android-Smartphone zum Abspielen nutzen, ist die Synchronisation entscheidend – schließlich will man den spannenden Cast nach der Bahnreise zu Hause nahtlos weiter hören und nicht etwa von vorn beginnen müssen.

Zwischen iOS und Android schaffen das CastBox und Pocket Casts problemlos. Vier Apps können nur zwischen Geräten mit jeweils gleichem Betriebssystem synchronisieren – AntennaPod, DoggCatcher und Podcast Addict beherrschen daggen keine geräteübergreifende Synchronisation.

c't hat in Ausgabe 4/2018 (ab sofort in der App, ab Samstag am Kiosk) neun Podcast-Apps für Android und iOS getestet. Dabei hat die Redaktion unter anderem geprüft, welche Einstellungsmöglichkeiten die Podcatcher bieten, inwieweit sich ihr Datenverbrauch regeln lässt und wie es um die mögliche Podcast-Auswahl steht.

Podcast-Perlen

Sind Sie noch auf der Suche nach spannenden Podcasts? Dann schauen Sie doch einfach mal, welche Kanäle die Kollegen der c't-Redaktion abonniert haben. Die Podcasts reichen vom dicken journalistischen Brett über Hörspiele bis zum netten Geplauder.