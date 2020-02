On-Demand-Nahverkehr: Kreis zieht positive Bilanz für Nordfrieslands "Rufbus"

Mehr Busse bis ins kleinste Dorf: Nach einem halben Jahr praktischem Betrieb hat der Kreis Nordfriesland eine positive Bilanz für seinen "Rufbus" gezogen. "Insbesondere in Rufbusgebieten mit attraktiven Zentren wie Husum, Niebüll und Leck, aber auch im Raum mittleres Eiderstedt liegen die Abrufquoten bei 20 bis 60 Prozent der angebotenen Fahrten", sagte Kreissprecher Hans-Martin Slopianka. In bundesweit ähnlichen Angeboten liege die Abrufquote bei 15 bis 30 Prozent. "In anderen nordfriesischen Rufbusgebieten ist die Nachfrage gering. Gerade im ländlichen Raum dominiert der eigene Pkw das Verkehrsverhalten", sagte Slopianka. Den Rufbus betreibt der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH).

Fahrt alle zwei Stunden, keine festen Routen

Der Rufbus ist ein kleiner Bus mit acht Sitzplätzen. Er verbindet kleine Gemeinden mit dem nächstgelegenen größeren Ort. Im Gegensatz zum Linienbus hat der Rufbus keine festen Routen. Er fährt nur zu den Haltestellen, für die Fahrgäste sich vorher angemeldet haben. Dazu wurden im Kreis flächendeckend 18 Rufbusgebiete eingerichtet, die jeweils 'ihren' Rufbus bekommen. Diese Gebiete haben den Angaben zufolge wesentlich mehr Bushaltestellen als zuvor.

Laut Slopianka nutzten bislang rund 2800 Fahrgäste den Rufbus. Dabei sei er in den Ferien häufiger genutzt worden als an Schultagen, denn außerhalb der Schulzeit fallen die vorwiegend durch Schüler genutzten Linienbusse weg. Sie werden durch den alle zwei Stunden fahrenden Rufbus ersetzt. Die Rufbus-Fahrpläne sind auf die der anderen Netze abgestimmt, damit beim Umsteigen keine langen Wartezeiten entstehen.

Rufbus kann flexibel auf Verspätungen der Bahn reagieren

Ob das auch in der Praxis klappt, ist noch unbekannt. "Hierzu gibt es noch keine belastbaren Erfahrungen", sagte Slopianka. "Sofern die Bahn pünktlich fährt, besteht auch ein entsprechend abgestimmter Übergang zum Rufbus." Pluspunkt beim Rufbus sei, dass er bei Verspätungen der Bahn häufig etwas länger warten könne als ein Linienbus, der seinen Fahrplan einhalten müsse, ergänzte der Kreissprecher.

Zurzeit diskutieren die Verantwortlichen die Zukunft des Rufbusses. "Die Nachfrage, aber auch Wünsche und Anregungen der Fahrgäste werden derzeit ausgewertet und fließen in mögliche Anpassungen des Angebots ein, um die Attraktivität entsprechend zu steigern", sagte Slopianka: "Änderungen zum Beispiel des Zuschnitts zu größeren Rufbusgebieten und damit vielleicht attraktiveren Zielen bedeuten aber zugleich immer auch weitere Wege für andere Fahrgäste mit dem Rufbus. Dies gilt es sorgsam abzuwägen, bevor entsprechende Änderungen umgesetzt werden."

Ein ähnliches Angebot – allerdings in einer Großstadt – ist etwa der Berliner Rufbus "Berlkönig" der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Die BVG hat dieses Angebot zusammen mit zahlreichen weiteren in eine Berliner Mobilitäts-App (Jelbi) aufgenommen. Auch in Duisburg wurde mit solchen On-Demand-Bussen experimentiert, und die Deutsche Bahn erprobt mit ioki einen Pendeldienst zu Bahnhöfen. Solche mittlerweile zahlreich auftretenden Ride-Sharing-Angebote treffen jedoch auch auf teils heftige Kritik aus dem Taxigewerbe, das sich davon in seiner Existenz bedroht sieht. (tiw)