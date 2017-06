OnePlus bereitet den Start des OnePlus 5 vor. Die Produktion der Vorgängermodelle wird daher beendet; das Update auf Android O sollen das OnePlus 3 und das OnePlus 3T aber trotzdem bekommen.

OnePlus 3 und OnePlus 3T sollen trotz des nahenden Starts des OnePlus 5 noch Updates auf die neue Android-Version O bekommen. Das hat Pete Lau, Gründer und CEO des chinesischen Smartphone-Herstellers, zumindest auf Twitter versprochen.

A lot of you have been asking, so I'm proud to say Android O will come to OnePlus 3 and 3T.