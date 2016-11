(Bild: OnePlus)

Das Android-Smartphone OnePlus 3 bot für 400 Euro mehr Ausstattung als die meisten Konkurrenten. Nun legt der chinesische Hersteller ein leicht verbessertes 3T nach, das aber auch mehr kostet.

Der chinesische Hersteller OnePlus hat das Android-Smartphone OnePlus 3T vorgestellt, einen in Details verbesserten Nachfolger des OnePlus 3. Mit schnellem Prozessor, großem Speicher und verbesserter Kamera drängt das 3T in die Spitzengruppe der Smartphones, kostet aber weniger.



Das OnePlus 3T soll es in "Soft Gold" und...

Bild: OnePlus Das Display zeigt weiterhin 1920 × 1080 Pixel auf 5,5 Zoll Diagonale in OLED-Technik, schon das des Vorgängers war sehr hell und gehörte zu den farbstärksten. Eine höhere Auflösung hätte dem 3T allerdings gut gestanden, so eignen sich die Kontrahenten mit 2560 × 1440 Pixel vor allem besser für den Betrieb in VR-Brillen.

Kleine Verbesserungen bei Prozessor und Kamera

Als Prozessor kommt Qualcomms Snapdragon 821 mit 2,35 GHz zum Einsatz, einer der schnellsten Mobilprozessoren; den Vorteil wird kaum ein Anwender spüren, denn schon der Snapdragon 820 des OnePlus 3 lässt wenig Performance-Wünsche offen. Wie bisher kommen 6 GByte Hauptspeicher zum Einsatz, was gegenüber 4 GByte den Betrieb mehrerer Apps ein wenig beschleunigen dürfte. Der Flash-Speicher beträgt 64 oder 128 GByte (Details dazu fehlen); ein MicroSD-Slot fehlt leider weiterhin.



...und in "Gutmetal" geben.

Bild: OnePlus Die Kamera des OnePlus 3 war überdurchschnittlich gut, aber die Spitzengruppe um das Galaxy S7 und iPhone 7 schoss etwas bessere Fotos – nun kommt ein verbesserter Sensor zum Einsatz, der Sony IMX298 mit 16 MP. Ein optischer Stabi ist an Bord, die Raw-Unterstützung aktiviert. Und auch die Selfie-Kamera hat 16 MP.

LTE und Dual-SIM

Das Funkmodem nimmt zwei SIM-Karten auf und nutzt Dank Cat. 6 (300 MBit/s) die Trägerbündelung in allen hierzulande genutzten Bändern (3, 7, 20). Der Akku fasst 3400 mAh und lädt in 30 Minuten auf rund 50 Prozent – allerdings nur am mitgelieferten Netzteil. Weiterhin: 11ac-WLAN, Bluetooth 4.2, NFC, Typ-C-USB, Fingerabdrucksensor, Gorilla Glass 4, Audiobuchse, Positionsbestimmung (GPS, Glonass, Beidou). Installiert ist das auf Android 6 aufbauende Oxygen OS 3.5.

Ab dem 28. November soll das OnePlus 3T lieferbar sein, und zwar für 440 Euro mit dann vermutlich 64 GByte; den 128-GByte-Preis nennt OnePlus nicht, die Rede ist von 480 Euro. Das ist nicht mehr ein ganz so deutlicher Vorteil wie beim 400 Euro teuren OnePlus 3, aber immer noch weniger als die 550 Euro Straßenpreis von Kontrahenten wie Samsung Galaxy S7 und Motorola Moto Z – und die haben nur 32 GByte Speicher. Einen deutschen Vertrieb hat OnePlus weiterhin nicht, liefert aber versandkostenfrei nach Deutschland und gewährt ein 15-tägiges Rückgaberecht. Unter die hiesige Gewährleistung fällt das OnePlus 3T allerdings nicht.

Siehe dazu auch der Test des Vorgängers OnePlus 3 in c't 16/16. (jow)