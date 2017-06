(Bild: OnePlus)

Der chinesische Hersteller OnePlus bringt ein Smartphone mit High-End-Ausstattung ab 500 Euro mit einem der schnellsten Prozessoren, einer Kamera mit zwei Sensoren, Metallgehäuse und OLED-Display. Dessen Auflösung allerdings enttäuscht ein wenig.

Der hierzulande immer noch weitgehend unbekannte Hersteller OnePlus will High-End-Smartphones zum Mittelklasse-Preis anbieten, und so liest sich die Ausstattungsliste des OnePlus 5 beeindruckend. Vor allem setzt sich das Smartphone deutlicher vom Vorgänger ab, als es das aktuelle Modell OnePlus 3T von dessen Vorgänger geschafft hat, dem OnePlus 3. Hatten diese beiden ein identisches Kameramodul, das knapp mit der Oberklasse mithält, soll das OnePlus 5 es nun mit der Spitzenklasse aufnehmen – dank Dual-Kamera.



Die Doppelkamera sitzt nicht wie beim 3T mittig, sondern an einer Gehäuseseite.

Bild: OnePlus OnePlus verfolgt dabei das gleiche Konzept wie Apple beim iPhone 7+ und Asus beim Zenfone Zoom S: Die erste Linse ist ein normaler Weitwinkel mit f/1,7, der zweite ein Teleobjektiv mit f/2,6. Den genauen Zoomfaktor nennt der Hersteller nicht, er liegt also vermutlich zwischen den 2x von Apple und 2,3x von Asus. Der Zoom-Sensor nimmt 20 Megapixel auf, der normale 16 Megapixel, beide stammen von Sony.

Außer dem Zoom beherrscht die Doppelkamera einen Portraitmodus, bei dem der eine Sensor das Objekt ablichtet und der andere für eine Tiefenunschärfe sorgt. Die Parallaxeneffekte des Bokehs soll ein spezieller Algorithmus herausrechnen. Im Pro-Modus erlaubt die Kamera-App, alle Aufnahmeparameter frei einzustellen, auch DNG-Bilder sind möglich. Sie kann zudem einen künstlichen Horizont sowie ein Histogramm einblenden.

Hardware und Gehäuse

Am Gehäuse hat sich gegenüber dem 3T wenig getan: Es besteht aus eloxiertem Aluminium und ist in schwarz sowie dunkelgrau lieferbar. Ein Schalter an der Seite schaltet zwischen Normal-, Nicht-Stören- und Stumm-Modus um. Eine Kopfhörerbuchse ist vorhanden. Ein besonderer Schutz gegen Wasser oder Schmutzt besteht nicht.

Drin steckt High-End: Der Hauptspeicher ist 6 oder 8 GByte groß, der Flash-Speicher 64 oder 128 GByte. Ein Speicherslot fehlt. Der Prozessor, ein Snapdragon 835 mit 2,45 GHz und acht Kernen gehört zu den schnellsten am Markt. Zudem sind Bluetooth 5.0, WLAN nach 802.11ac mit 2x2-MIMO und ein Satellitenempfänger für GPS, Glonass und Beidou an Bord. Die USB-C-Buchse beherrscht nur USB-2.0-Geschwindigkeit.

Das LTE-Modul hat zwei SIM-Slots. Es unterstützt Cat. 12 (Dreifach-Trägerbündelung, 600 MBit/s im Download) und alle hierzulande gebräuchlichen Bänder inklusive dem zukünftigen Band 8 (900 MHz).