Online-Angriffe von Trump-Verbündeten auf Journalisten kritischer Medien

Ein loses Netzwerk von Personen mit engen Verbindungen zu US-Präsident Trump arbeitet laut Bericht der New York Times an einer "aggressiven Operation" zur Diskreditierung von Medien, die sie für "Trump-feindlich" halten. Das schreibt die Zeitung unter Berufung auf mehrere Eingeweihte, die aber anonym bleiben und dem Bericht zufolge teilweise für "Theater und Übertreibungen" bekannt seien. Erste Aktionen haben dem Bericht zufolge aber gezeigt, dass sie es zumindest mit ihrem Ziel ernst meinen, Individuen anzugreifen, die bei unabhängigen Medien arbeiten – unabhängig davon, ob die sich dabei selbst mit Donald Trumps Regierung auseinandersetzen.

Kampagnen gegen Individuen

Als Taktik setzen sie demnach darauf, in den Tweets von Mitarbeitern eines Pressemediums nach angreifbaren Äußerungen zu suchen, etwa rassistische Tweets aus deren Jugend. So seien bereits Journalisten von CNN, der Washington Post und der New York Times bloßgestellt worden, mehrmals nachdem diese Medien – nicht aber die betroffenen Individuen – Trump-kritische Meldungen veröffentlicht hatten. Das traf etwa einen Bildredakteur bei CNN, der als Jugendlicher in Ägypten anti-semitische Slogans getwittert hatte. Die Online-Angriffe – inklusive Mord-Drohungen – auf ihn haben demnach auch nach seiner Entschuldigung, seinen Erklärungsversuchen und seiner Kündigung nicht aufgehört.

Bei der New York Times war ein Journalist betroffen, der seiner Jugend antisemitische und rassistische Tweets abgesetzt hat, die von der Zeitung inzwischen als "klare Verletzung unserer Standards" bezeichnet wurden. Der Journalist hat sie inzwischen gelöscht, sich entschuldigt und sein Twitter-Profil auf "privat" umgestellt, um es damit vor Blicken der Öffentlichkeit zu verbergen. Mit Arthur Schwartz twitterte daraufhin eine zentrale Figur der Aktionen eine Warnung, er verfüge über weitere schädliche Informationen über Mitarbeiter der renommierten US-Zeitung.

Schwartz ist der New York Times zufolge ein Freund und Berater von Trumps Sohn Donald Trump Jr. Er ist für mehrere Tweets verantwortlich, die in dieser Art Journalisten bloßstellen und nimmt damit Anleihen bei ähnlichen Aktionen gegen andere langjährige Twitter-Nutzer mit unakzeptablen oder unpassenden Tweets in ihrer Historie. Seine Tweets werden jeweils rasch von rechten US-Persönlichkeiten sowie Medien aufgegriffen und verbreitet. Mit Sam Nunberg erklärte ein ehemaliger Trump-Mitarbeiter: "Das Spiel können wir beide spielen". Die Medien hätten schon lange auf Republikaner mit Tauchgängen in deren Twitter-Historie gezielt, um alle Konservativen und Trump-Wähler als Rassisten karikieren.

Ungleicher Umgang mit berechtigter Kritik

Auch wenn die hervorgekramten Tweets tatsächlich unakzeptabel sind, sind die Angriffe perfide, insofern sie auf Individuen zielen, die vor allem als Mitarbeiter freier Medien ausgesucht werden, welche auch kritisch über Donald Trump berichten. Darüber hinaus machen sich die Verantwortlichen ein Ungleichgewicht im Umgang mit derartigen Entgleisungen zunutze: Rassistische oder anti-semitische Äußerungen Donald Trumps oder aus seinem Umfeld werden zwar regelmäßig kritisiert, Konsequenzen hat das aber selten. Teile der US-Gesellschaft – darunter auch viele Medien – setzen für sich aber andere Ansprüche und ziehen etwa mit Kündigungen Konsequenzen.

(mho)