(Bild: dpa)

Das Trump Archive sammelt TV-Aufzeichnungen zum nächsten Präsidenten der USA, Donald Trump, und stellt diese online. Das Weiße Haus lässt derweil Obamas Social-Media-Posts archivieren.

Barack Obama ist nicht nur der 44. Präsident der USA, sondern auch der erste, der beständig mit Social Media hantierte. Tweets und geteilten Content, den er als POTUS ("President of the United States") im Netz freigegeben hat, sind nun im Internetarchiv The Obama White House Social Media Archive zu finden. Derweil sichert das Trump Archive alle verfügbaren öffentlichen Statements zu und von Donald Trump – legal, aber ohne dessen Zustimmung.



Die uneingeschränkte Suche nach "Privacy" erzielt diese Treffer.

Bild: Screenshot

Zum Social-Media-Archiv von Obama gehören Posts aus Instagram, Twitter, Flickr, Facebook, Google+ und Pinterest. ArchiveSocial, der Archiv-Betreiber für das Weiße Haus, ist ein kostenpflichtiger Anbieter zur Datenaufbereitung und -archivierung aus Social Media.

700-mal Trump im TV

Das Trump-Archiv hingegen kommt von einer Non-Profit-Gemeinschaft zur Zusammenstellung von Webinhalten. Die US-amerikanische Version des Archivs mit über 700 TV-Aufzeichnungen zum Launch sammelt seit November 2016 Spenden, um auch in Kanada eine Version anbieten zu können.



Das Trump Archive umfasst derzeit über 520 Stunden Material.

Bild: Screenshot





Die Suche im Trump-Archiv ist noch nicht ganz ausgereift, Feedback von Seitenbesuchern sei aber jederzeit willkommen. Die Nutzer können derzeit ihre Suche nach Topthemen, beteiligten Personen und TV-Kanälen eingrenzen, die Schlagwortsuche hat noch ihre Tücken.

Übergabe der POTUS-Kanäle

Die Twitter-Identität POTUS wird der bisherige Präsident Barack Obama am 20. Januar mit Amtsantritt Donald Trumps an seinen Nachfolger übergeben. Auch die restlichen Accounts für Social-Media-Zwecke sollen mitsamt den Followern an Trump überschrieben werden, so weit dies möglich ist.

Obamas Content wird auf andere Kanäle übertragen, sodass der 45. Präsident der USA neu beginnen kann. Obamas Tweets aus den zwei Amtszeiten würden laut dem Weißen Haus bereits auf den Kanal @POTUS44 übertragen, dieser Account ist aber noch nicht für die Öffentlichkeit abonnierbar. (lel)