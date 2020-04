Online-Konferenz: Slack, Teams & Co. datenschutzkonform im Unternehmen einsetzen

Am 14. April findet die heise-Konferenz zur richtigen Auswahl und nachhaltigen Einführung von Kollaborationssoftware in Unternehmen statt. Der Veranstaltung können Teilnehmer ganz bequem vom eigenen Schreibtisch aus verfolgen – denn "Slack, Teams, Zoom & Co. – effiziente Kollaboration für verteilte Teams" ist eine Online-Konferenz und wird per Livestream übertragen.

Kollaborationstools datenschutzkonform einsetzen

Mit dem Corona-Virus geht in rekordverdächtiger Zeit eine Veränderung und Digitalisierung des Arbeitslebens einher. Dabei spielen im Homeoffice Videokonferenzen und Kollaborationstools eine entscheidende Rolle. Der Einsatz ist deren Einsatz nicht selten mit erheblichen Datenschutzproblemen verbunden. Damit sich Zoom und andere Tools nicht zum Datenschutz- und Sicherheitsalptraum entwickeln, zeigt Joerg Heidrich, Datenschutzbeauftragter bei Heise Medien, ohne juristische Fachsimpelei auf, welche Regeln hier einzuhalten sind und wie man trotz der strengen Vorgaben der DSGVO die wichtigsten Tools rechtssicher nutzen kann.

In seinem Vortrag hilft er bei der Auswahl der richtigen Tools und erklärt, welche Besonderheiten bei ausländischen Anbietern zu beachten sind und wann Betriebs- und Personalräte einzubinden sind. Ebenso schildert er, wie die Datenverarbeitungen dokumentiert werden sollten und wie der Hinweis in der Datenschutzerklärung erfolgen muss. Und selbstverständlich erfahren Sie auch, was Sie tun müssen, wenn etwas schief läuft mit dem Datenschutz.

Einblick in Slack, Teams, Rocket.Chat und Alternativen

In weiteren Vorträgen unterstützt die Konferenz die Teilnehmer bei der für ihr Unternehmen richtigen Auswahl digitaler Kollaborationstools. Sie gibt einen Überblick über das dichte Angebot von Videokonferenzen über Business-Messaging bis hin zu voll integrierten Kollaborations-Suiten. Den Diensten Slack, Microsoft Teams und der selbstgehosteten Open-Source-Alternative Rocket.Chat widmet die Konferenz eigene Vorträge, in denen unabhängige Experten das Wissen der Teilnehmer vertiefen. Doch ohne die richtige Strategie zur Einführung der Tools, bleibt deren Potenzial auf der Strecke. Wir skizzieren Vorgehen und Methoden, wie Sie die virtuelle Zusammenarbeit und Kommunikation in Ihrem Unternehmen nachhaltig erfolgreich gestalten.

Jetzt Ticket sichern

Die Konferenz findet am 14. April von 10 bis etwa 18 Uhr statt und teilt sich in sechs Vorträge auf. Die ersten 100 Tickets sind bereits vergriffen, alle weiteren Tickets für die Online-Konferenz kosten jeweils 169 Euro. Im Anschluss an den Livestream stellen wir allen Teilnehmern der Konferenz die Aufzeichnungen der Vorträge zur Verfügung. Das vollständige Programm finden Sie auf der Konferenz-Webseite. (vza)