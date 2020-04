Online-Konferenz: Slack, Teams & Co. nachhaltig im Unternehmen einführen

Am 14. April findet die heise-Konferenz zur richtigen Auswahl und nachhaltigen Einführung von Kollaborationssoftware in Unternehmen statt. Der Veranstaltung können Teilnehmer ganz bequem vom eigenen Schreibtisch aus verfolgen – denn "Slack, Teams, Zoom & Co. – effiziente Kollaboration für verteilte Teams" ist eine Online-Konferenz und wird per Livestream übertragen. Im Anschluss stellen wir allen Teilnehmern der Konferenz die Aufzeichnungen der Vorträge zur Verfügung.

Kollaborationstools: Nachhaltige Einführung essenziell

Das Thema virtuelle Kollaboration ist nicht neu – bekommt durch die Corona-Pandemie jedoch deutlich mehr Aufmerksamkeit. Was bislang für viele Organisationen in der Breite kaum denkbar und umsetzbar schien, ist von einem auf den anderen Tag Wirklichkeit geworden. Dies hat weitreichende Konsequenzen für Organisationen, Teams und Mitarbeitende.

Die bisherigen Gewohnheiten und Routinen greifen nicht mehr und müssen angepasst bzw. durch neue ersetzt werden. Was braucht es auf den unterschiedlichen Ebenen, damit dieser Shift gelingt? Der Vortrag des renommierten System-Coachs Klaus Danzeglocke skizziert Vorgehen und Methoden, wie Sie die virtuelle Zusammenarbeit und Kommunikation in Ihrem Unternehmen nachhaltig erfolgreich gestalten.

In den weiteren Vorträgen unterstützt die Konferenz die Teilnehmer bei der für ihr Unternehmen richtigen Auswahl digitaler Kollaborationstools. Sie gibt einen Überblick im dichten Angebot von Videokonferenzen über Business-Messaging bis hin zu voll integrierten Kollaborations-Suiten. Den Diensten Slack, Microsoft Teams und der selbstgehosteten Open-Source-Alternative Rocket.Chat widmet die Konferenz eigene Vorträge, in denen unabhängige Experten das Wissen der Teilnehmer vertiefen.

Damit der Datenschutz nicht auf der Strecke bleibt, zeigt Joerg Heidrich, Datenschutzbeauftragter bei Heise Medien, auf, welche Regeln Unternehmen bei der Verwendung der Kollaborationstools zu beachten haben.

Jetzt noch vergünstigtes Ticket sichern

Noch sind für "Slack, Teams, Zoom & Co. – effiziente Kollaboration für verteilte Teams" einige vergünstigte Tickets zum Preis von 129 Euro zu haben, alle weiteren Tickets kosten 169 Euro. Die Konferenz findet am 14. April von 10 bis etwa 18 Uhr statt und teilt sich in sechs Vorträge auf. Das vollständige Programm finden Sie auf der Konferenz-Webseite. (vza)