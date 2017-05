Während vielerorts traditionelle Enzyklopädien angesichts des Erfolgs von Wikipedia den Rückzug angetreten haben, will China dem freien Lexikon etwas entgegen setzen: 2018 soll eine vom Staat initiierte riesige Online-Enzyklopädie erscheinen.

Mehr als 20.000 Autoren aus wissenschaftlichen Einrichtungen Chinas arbeiten an einer Online-Ausgabe der "Chinesischen Enzyklopädie", die der chinesischen Wikipedia Konkurrenz machen soll. Die Netz-Enzyklopädie solle im nächsten Jahr online gehen, berichtet die South China Morning Post über eine Veranstaltung der Chinese Academy of Sciences, auf der Yang Muzhi, der Chefredakteur des Nachschlagewerks, das Projekt vorgestellt hat. In mehr als 300.000 Artikeln soll die Enzyklopädie den Verantwortlichen zufolge "aktuelle Forschung und Technik aus China darstellen, für das historische Erbe werben, den kulturellen Einfluss stärken und die grundlegenden Werte des Sozialismus stärken".

Wikipedia teils gesperrt

Das Projekt war demnach bereits 2011 genehmigt worden, die Arbeit daran habe aber erst vor kurzem begonnen. Es soll die dritte Auflage der Enzyklopädie werden, deren Anfänge in den 1970er-Jahren liegen. Auch in China haben es gedruckte Enzyklopädien angesichts der Konkurrenz durch Wikipedia schwer, gestehen die Verantwortlichen ein. Der Zugang dazu ist dort durch Zensurbeschränkungen partiell eingeschränkt, prinzipiell ist das freie Online-Lexikon aber zugänglich. Große chinesische Internetkonzerne haben außerdem eigene Lexika eingerichtet, schreibt die Zeitung. Die Macher der neuen Online-Enzyklopädie jedenfalls sehen sich demnach unter Zugzwang, ein Werk zu schaffen, um die Gesellschaft "zu führen und anzuführen". (mho)