Docker und andere Container-Umgebungen haben die Aufgaben von Entwicklern und Administratoren verändert und Container können, wenn man sie richtig einsetzt, das Leben erleichtern. Als Einsteiger ist man jedoch schnell mit vielen starken Meinungen konfrontiert: Container seien ineffizient und eigentlich längst tot, sagen die einen. Andere raten dazu, Docker zu ignorieren und direkt auf Kubernetes zu setzen.

Der c't-Online-Workshop „Docker und Container in der Praxis“ richtet sich an Entwickler und Administratoren, die neu in das Thema einsteigen wollen oder sollen – mit einem neutralen Blick auf das Thema.

Selbst Hand anlegen

Neben etwas theoretischem Wissen über Container geht es vor allem um die Herausforderungen im Alltag und eigene Erfahrungen auf der Kommandozeile: Software in Containern verpacken, Dienste mit TLS im Internet veröffentlichen und Probleme effizient aufzuspüren. Damit Sie selbst Hand anlegen können, erhalten alle Teilnehmer eine Cloud-Instanz, auf der sie die Szenarien selbst nachvollziehen.

Der Workshop findet am 16. und 17.06.2020 jeweils 09:00 - 12:30 Uhr als Webinar statt, bei dem jederzeit die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen. Am ersten Nachmittag können die Teilnehmer eigene Erfahrungen auf den Cloud-Servern sammeln und am zweiten Vormittag mit dem Referenten und anderen Teilnehmern über Fragen und Probleme diskutieren. Voraussetzung ist ein Computer mit einem SSH-Client, Webcam und Mikrofon, sowie Grundlagenwissen über die Arbeit auf der Kommandozeile.

Im theoretischen Teil geht es um die Rolle von Docker Inc. und die Zukunft des Unternehmens, Alternativen wie Podman und die Bedeutung von Open-Source und Standardisierung im Container-Umfeld sowie um die Abgrenzung zum Container-Orchestrator Kubernetes.

Im Anschluss an die zwei Vormittage wissen Sie, wobei Container Sie in Ihrer Arbeit unterstützen können und sind in der Lage, eine eigene Infrastruktur in Betrieb zu nehmen oder die eigene Software als Docker-Abbilder bereitzustellen.

Themenschwerpunkte des Workshops



Docker-Grundbegriffe

Images finden und auswählen

Einen Docker-Host einrichten

Eigene Software verpacken

Dienste mit TLS im Internet veröffentlichen

Fehler finden und Logs auswerten

Hands-On in einer vorbereiteten Test-Umgebung

Weitere Informationen zur Veranstaltung am 16. und 17.06.2020 sowie Details zur Anmeldung finden Sie finden auf der Seite zum Workshop von heise events. (jam)