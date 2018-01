Das Hasso-Plattner-Institut bietet ab Februar einen kostenlosen Linux-Kurs auf seiner Online-Lernplattform OpenHPI an. Der deutschsprachige Kurs richtet sich insbesondere an Windows-Anwender, die auf Linux umsteigen wollen.

Vom 12. bis 26. Februar 2018 bietet das Hasso-Plattner-Institut auf seiner Online-Plattform OpenHPI einen kostenlosen Linux-Kurs in deutscher Sprache an. Der Kurs "Linux für Alle" stellt das Open-Source-Betriebssystem vor und zeigt wie man es installiert und konfiguriert. Darüber hinaus werden wichtige Programme und ihre Bedienung vorgestellt. Vorwissen ist für den Kurs nicht erforderlich. Beim Lernen im Webbrowser helfen Videos, praktische Übungen, Online-Fragebögen, Hausaufgaben, Diskussionsforen und virtuelle Lerngruppen. In der Regel sind die Lehrvideos auch nach Ablauf eines Kurses noch abrufbar.

Bereits über 2500 Personen haben sich für den Linux-Kurs bei OpenHPI angemeldet. Ein Zeugnis oder eine benotete Teilnahmebestätigung erhält, wer mindestens 50 Prozent der Höchstpunktzahl erreicht. Wer mindestens 50 Prozent der Kursunterlagen abgerufen hat, kann eine Teilnahmebestätigung ohne Noten erhalten.

Bei OpenHPI handelt es sich um die Online-Lernplattform für Massive Open Online Courses (MOOC) des Hasso-Plattner-Instituts. Im September 2012 stellte das Potsdamer Informatik-Institut einen ersten Online-Kurs auf der Plattform bereit, mittlerweile ist die Liste auf über 50 Kurse angewachsen. Viele kann man im Selbststudium ohne Zeitdruck – und ohne Abschlusszeugnis – absolvieren.

Einzigartig ist das Angebot nicht, auch andere, große Lern-Plattformen stellen kostenlose Linux-Kurse bereit – allerdings nicht in deutscher Sprache. Die Linux Foundation beispielsweise bietet ihren Kurs "Introduction to Linux" auf der Lernplattform EdX.org an. Der englischsprachige Kurs ist ebenfalls kostenlos, eine Gebühr wird nur fällig, wenn man ein Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme möchte. (lmd)