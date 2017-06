(Bild: Rockstar Games)

Nach einer Unterlassungsaufforderung von Take Two wird das beliebte GTA-Modding-Tool OpenIV nach rund zehn Jahren eingestellt.

Seit fast zehn Jahren wird das Modding-Tool OpenVI von der GTA-Community auf dem PC genutzt, um neue Inhalte und Erweiterungen für GTA-Spiele zu erstellen. Den Rechteinhaber Take-Two Interactive hat das bislang wenig gestört, nun sorgt eine Unterlassungsaufforderung aber für Unmut in der Community. Nach Angaben der OpenVI-Macher ging schon am 5. Juni eine solche ein. Als Grund gab Take-Two Interactive an, dass OpenVI die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Grand Theft Auto V aushebeln könne, außerdem seien damit Modifikationen möglich, die die Rechte des Herstellers verletzen.

OpenIV soll deinstalliert werden

Die OpenVI-Macher wollen sich nicht vor Gericht gegen die Unterlassungsaufforderung wehren, und zwar wegen der möglichen hohen Kosten und des Zeitaufwands. Der Editor wird nicht länger mit Updates unterstützt, auch der Download ist auf der offiziellen Webseite nicht mehr möglich. Wenn Anwender OpenVI starten, erscheint ab sofort eine Meldung, die zur Deinstallation der Software auffordert.

Der für die GTA-Reihe verantwortliche Entwickler Rockstar Games will sich nach eigenen Angaben nicht konkret gegen Modifikationen für den Einzelspielermodus von GTA wehren. Doch OpenVI würde auch Mods in GTA Online erlauben, die andere Spieler stören könnten. Rockstar wolle aber weiterhin versuchen, die kreative Community von GTA zu unterstützen.

Negative Nutzerbewertungen und Petition als Reaktion

Die Community ist trotzdem erbost. Auf Steam sank die Nutzerbewertung von Grand Theft Auto V so weit ab, dass nur noch 22 Prozent der Reviews der vergangenen 30 Tage positiv ausfielen. Auch in den Kommentaren auf Steam machen GTA-Fans ihrem Unmut Luft. Mit einer Petition auf change.org wollen Fans zusätzlich auf eine erneute Freigabe von OpenIV drängen, bislang haben sich knapp 19.000 Fans daran beteiligt. (anw)