Oppo Find X2 Pro: Spitzenmodell mit 120-Hz-Display und zwei Mal 48 Megapixeln

Das Oppo Find X2 Pro ist das neue Spitzenmodell des chinesischen Unternehmens. Es kostet 1200 Euro und wird ab Mai in Deutschland erhältlich sein. Oppo bietet außerdem eine zweite Fassung an, die mit einem Preis von 1000 Euro etwas günstiger ist.

Das Find X2 Pro erfüllt so ziemlich alles, was man von einem modernen Flaggschiff-Smartphone erwartet: Es verbindet aktuelle Spitzenhardware mit einem Kamera-Setup mit mehreren hochauflösenden Sensoren. Gleich zwei der drei Rückseiten-Kameramodule des Find X2 Pro haben 48 Megapixel: die Weitwinkel- und die Superweitwinkelkamera. Dazu kommt eine in Periskopbauweise gebaute Telekamera mit 13 Megapixeln. Die Selfie-Kamera hat 32 Megapixel. Sie sitzt in einem Display-Loch, das links oben im Display untergebracht ist. Beim Find-Vorgänger hatte Oppo noch mit einer ausfahrbaren Frontkamera gearbeitet.

Das OLED-Display des Find X2 Pro ist 6,7 Zoll groß und hat eine Auflösung von 3168 x 1440 Pixeln. Die maximale Bildwiederholfrequenz liegt bei 120 Hz – ein Merkmal, das bei mehr und mehr Spitzenmodellen zu finden ist. Um den Akku zu sparen, will Oppo die Bildwiederholfrequenz je nach Nutzungsszenario anpassen.

Snapdragon 865 und 12 GByte RAM

Im Inneren des Oppo Find X2 Pro arbeitet ein aktueller Snapdragon 865, außerdem baut Oppo üppige 12 GByte an Arbeitsspeicher ein. Der Akku sollte mit seinen 4260 mAh für einen Tag normale Nutzung ausreichen. Das Oppo Find X2 läuft mit Android 10 und unterstützt den Mobilfunkstandard 5G. Eine Klinkenbuchse fehlt genau wie ein MicroSD-Slot, allerdings kommt das Find X2 Pro 512 GByte an internem Speicher.

Mit 256 GByte hat das Find X2 etwas weniger Platz. Die kleine Schwester der Pro-Variante unterscheidet sich ansonsten aber kaum vom größeren Modell. Lediglich bei der Kamera müssen Käufer kleinere Abstriche machen: Anstatt des zweiten 48-Megapixel-Sensors baut Oppo beim Find X2 ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelmodul ein. (dahe)