Oppo hat eine der ersten Smartphone-Kameras mit 5-fachem, angeblich verlustfreiem Zoom präsentiert. Außer einer Vielzahl an Linsen kommt ein Prisma zum Einsatz.

Smartphone-Knipsen haben die meisten Digicams ersetzt und überflügeln in ihrer Qualität sogar teurere Kompaktkameras. Was ihnen allerdings bislag fehlt, ist optischer Zoom beziehungsweise Teleobjektive. Der chinesische Hersteller Oppo hat auf dem MWC nun eine Kamera vorgestellt, die mit einigen Tricks 5-fach zoomen kann.

Die Kamera steckt bislang noch im Entwicklungsstadium und wurde auf der Messe nur in einem speziellen Demo-Smartphone gezeigt. Das Telefonmodell fiel entsprechend funktional und plump aus. Stufenloser oder "linearer Zoom" ist mit der speziellen Kamera nicht möglich – es gibt ähnlich wie beim iPhone 7 Plus nur zwei Stufen: 1- fach und 5-fach. Sie funktioniert mit zwei voneinander getrennten Sensoren und Optiken, die aus einer Vielzahl an Linsen bestehen. Die weitwinkligere Sensor-Linsen-Kombination liegt wie üblich im Gerät, die zweite Anordnung im 90-Grad-Winkel dazu. Ein Prisma leitet das Licht zum einen oder anderen Sensor.

So ganz glauben kann man Oppos Behauptung nicht, dass der Zoom verlustfrei arbeitet. Denn laut Hersteller handelt es sich nur um einen optischen 3-fach-Zoom. Auf 5-fach soll ihn hauseigene Bildverarbeitungstechnik bringen ("image fusion technology"). Dabei handelt sich schlicht um einen Digitalzoom, der normalerweise nicht ohne Qualitätsverlust einhergeht. Mit 5,7 Millimetern Bautiefe ist Oppos Zoom-Kamera immerhin gerade mal so dick wie Smartphone-Kameras anderer Hersteller mit 2-fach-Zoom. (hcz)