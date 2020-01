Opte statt Make-up: Der Tintenstrahldrucker fürs Gesicht

Ein ebenmäßiger Gesichtsteint ohne dicke Make-up-Schichten: Das verspricht Procter & Gamble mit Opte – dahinter verbirgt sich eine Art Tintenstrahldrucker mit Hand-Scanner: Hält man sich das Gerät ans Gesicht, schießt die integrierte Kamera pro Sekunde 200 Fotos, die ein Algorithmus auf Ungleichmäßigkeiten wie Altersflecken oder andere Formen der Überpigmentierung überprüft. Unterstützt wird die Kamera von LED-Dioden, die den Kontrast der Haut-Pigmentierung verstärken.

Video: Opte in Aktion auf der CES 2020

Der eingebaute Mini-Drucker appliziert dann mit seinen 120 Thermal-Inkjet-Düsen "Optimierungsserum" in Picoliter-Genauigkeit auf die betroffenen Hautstellen. In dem Serum stecken neben mineralischen Pigmenten auch aufhellenden Substanzen und Feuchtigkeitscreme. Der Hersteller betont, dass das Serum ohne Sulfate, Parabene, künstliche Farben, Formalehyd, Phthalate, Duftstoffe und aus Tieren gewonnene Inhaltsstoffe auskommt. Das Serum gibt es in drei unterschiedlichen Farbzusammenstellungen, damit sollen laut Hersteller 99% aller Hauttöne abgedeckt werden können.

Das Resultat auf der CES-Demonstration war tatsächlich recht beeindruckend: Das Hautbild des Models wirkte nach Opte-Anwendung deutlich gleichmäßiger als vorher und gleichzeitig natürlicher als mit Make-up. Weil das Gerät das Serum so genau platzieren und dosieren kann, bedeckt es laut Hersteller die Haut 97% weniger als konventionelle Abdeck-Produkte.

Das Opte-Gerät soll im Sommer in den Handel kommen, vorbestellen kann man es bereits für 599 US-Dollar. Mit im Paket ist neben einer Aufladestation auch eine Serum-Kartusche. Der Preis der Nachfüll-Kartuschen steht noch nicht fest. Unklar ist ebenso, ob das Produkt auch in Europa auf den Markt kommt. (jkj)