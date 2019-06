Oracle steigert Gewinn kräftig

Der SAP-Rivale Oracle hat im vergangenen Geschäftsquartal dank Zuwächsen in seinen Cloud-Services deutlich mehr verdient. In den drei Monaten bis Ende Mai nahm der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 14 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar (3,3 Milliarden Euro) zu, wie Oracle am Mittwoch nach US-Börsenschluss im kalifornischen Redwood Shores mitteilte.

Der Umsatz stieg laut Oracle-Mitteilung um ein Prozent auf 11,1 Milliarden Dollar. Die Prognosen der Analysten wurden damit klar übertroffen. Das kam bei den Anlegern gut an – die Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion um mehr als vier Prozent zu. Oracle konnte sich weiter auf seine florierenden Cloud-Sparten mit IT-Diensten im Internet verlassen, während die Hardware-Erlöse abermals kräftig sanken. (anw)