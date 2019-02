Ortungs-App wird Dieb in Hamburg zum Verhängnis

Dank einer Ortungs-App hat ein im Hamburger Hauptbahnhof bestohlener Mann das Diebesgut wieder zurück bekommen. Der Tatverdächtige konnte geschnappt werden und sitzt nun in U-Haft. Einem 64-Jährigen war am Donnerstag eine Tasche gestohlen worden, in der sich ein Smartphone, ein Tablet, EC- und Kreditkarten sowie diverse Personaldokumente im Gesamtwert von rund 1400 Euro befanden, wie die Bundespolizei mitteilte.

Ortungs-Funktion wird zum Verhägnis

Überwachungskameras nahmen den Diebstahl auf. Am Freitag habe der Bestohlene dann Bundespolizisten mitgeteilt, dass er seine Technik per Ortungs-App am Bahnhof lokalisieren konnte. Zivilfahnder suchten daraufhin nach dem Täter. Am Gänsemarkt stellten sie den 35-Jährigen und nahmen ihn fest. In seinem Rucksack befand sich noch das Diebesgut, das dem Bestohlenen wieder zurück gegeben wurde.

Mehr Infos tipps+tricks:

Android orten - so finden Sie Ihr Smartphone wieder

Sie haben Ihr Android-Handy verloren und möchten es wiederfinden? Wir zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten, wie das geht.



(bme)