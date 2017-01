(Bild: Casio)

Die WSD-F20 ist eine der ersten Smartwatches mit Android Wear 2.0 und Casio hat ihr einen GPS-Sensor spendiert.

Auf der vergangenen CES hatte Casio erstmals eine Outdoor-Smartwatch mit Android Wear vorgestellt. Dieses Jahr legen die Japaner nach und präsentieren den Nachfolger: Auch die WSD-F20 ist für Outdoor-Aktivitäten konzipiert und teilt viele der Eigenschaften des vorherigen Modells. So hat die Uhr weiterhin ein sehr großes und robustes Gehäuse mit 6,2 Zentimetern in der Länge und 5,6 Zentimetern in der Breite sowie einer Dicke von knapp 1,6 Zentimetern. Das ist erneut nicht nur Show, denn die WSD-F20 erfüllt ebenfalls diverse Kriterien der US-Militär-Norm MIL-STD-810 für militärische Ausrüstung in Bezug auf Stoß- und Vibrationsfestigkeit und extremen Temperaturbedinungen. Die Wasserdichtigkeit gibt Casio mit 50 Metern an.

Der eigentliche Clou – das zweischichtige Display – ist ebenfalls wieder dabei: Das herkömmliche Farb-LCD mit 320 × 300 Pixeln lässt sich auf Wunsch ausschalten. Die Uhr zeigt dann auf einem Monochrom-Display die Uhrzeit und das Datum an. In diesem Modus verspricht Casio eine Laufzeit von rund einem Monat – wobei man dann aber auch auf sämtliche smarte Funktionen verzichten muss. Dank einer neuen Beschichtung sollen Fingerabdrücke nicht mehr so stark ins Auge fallen. Geblieben ist auch die Abflachung am unteren Display-Rand.

Casio WSD-F10 erscheint für 500 Euro im April

Den größten Kritikpunkt am Vorgängermodell hat Casio ebenfalls ausgeräumt und die WSD-F20 nun mit einem GPS-Sensor ausgestattet, sodass man die Uhr auch ohne Smartphone auf Wanderungen zum Navigieren nutzen kann. Hierfür lassen sich Karten vorab auf die Uhr herunterladen. Für die Nutzung zum Wandern, Sport oder bei Trekking-Touren ist die App Momentsetter vorinstalliert und auch bei der WSD-F10 erreicht man über eine Taste verschiedene Display-Ansichten mit Werten der Sensordaten wie Höhe oder Kompass.



Karten lassen sich für die Offline-Navigation auf der Uhr speichern.

Bild: Casio

Als Betriebssystem kommt weiterhin Android Wear 2.0 zum Einsatz. Sie wird damit voraussichtlich die erste Smartwatch sein, die mit dem von Google bislang noch nicht veröffentlichtem Wearable-Betriebssystem erscheint. Die WSD-F20 soll laut Casio am 21. April auf den Markt kommen. Einen Preis nannte das Unternehmen nicht, er dürfte wohl aber wie bei der WSD-F10 seinerzeit bei rund 500 Euro liegen. (spo)