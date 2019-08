Outlook-Apps bekommen Dunkelmodus

Designer und Entwickler bei Microsoft arbeiten seit einigen Monaten an einem "Dark Mode", also einem Dunkelmodus für die Outlook-Apps für Android und iOS. Das Ergebnis ist ab sofort zu sehen: Die Apps bekommen nun einen Schalter, der die Bedienoberfläche in dunkle Farben einfärbt. Die Android-Variante aktiviert den Modus automatisch, wenn der Energiesparmodus aktiviert wurde. iPhone-Nutzer dürfen sich auf das kommende iOS 13 freuen, es wird einen systemweiten Dunkelmodus enthalten. Die Microsoft-Apps werden sich dann an die Einstellung anpassen.

Auch die anderen Office-Apps von Microsoft werden dunkel: Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Planner und die Todo-App sollen passend bis zum iOS-13-Start den "Dark Mode" bekommen. Und auch die Web-Version von Office erscheint auf Wunsch in düsteren Farben. OneDrive und Planner sollen folgen. Leicht macht Microsoft es sich nicht, schließlich ist es nicht einfach damit getan, die Bedienoberfläche schwarz anzupinseln. Eine harmonische Farbpalette aus Grautönen und dunklen Farben will gefunden werden, schließlich sei der "Dark Mode" keineswegs nur "eine Wahl zwischen Schwarz und Weiß", erklärt Office-Chefdesigner Jon Friedman in einem ausführlichen Blog-Eintrag.

Alles wird dunkel

Inzwischen bieten immer mehr Apps und Betriebssysteme Dunkelmodi an. Die dunklen Farben sollen die Augen entlasten, besonders wenn es im Büro, Keller oder Kinosaal eher schummrig ist. Bei OLED-Displays schont Schwarz zudem den Akku. Für viele Nutzer ist der Dunkelmodus aber vor allem: gutaussehend.

Der "Dark Mode" schick in Szene gesetzt.



Microsoft hatte bereits für Office 2010 ein dunkleres UI-Theme angeboten. Das jetzige Unterfangen ist aber weitaus komlexer: "Wir haben Designer aus dem gesamten Unternehmen zusammengebracht, um ein gemeinsames Dark-Mode-Erlebnis für alle mobilen und Web-Apps zu schaffen", schreibt Friedman. Das Team habe Hunderte Farboptionen ausprobiert sich schließlich für eine Auswahl an gedämpften Farbtönen entschieden. Vergangenen Sommer hatte Microsoft angekündigt, den "besten Dark-Mode" für Outlook.com liefern zu wollen. Der eigene Anspruch ist also hoch. (dbe)