Das neue Update zu Overwatch bringt einen konfigurierbaren Server-Browser, neue Capture-the-Flag-Karten und wertet die Helden Bastion und Mercy stark auf.

Blizzards erfolgreiches Mehrspieler-Actionspiel Overwatch erhält demnächst ein großes Update, das unter anderem einen konfigurierbaren Server-Browser ins Spiel integriert. Bisher mussten sich Spieler auf Blizzards Matchmaking-System verlassen. Der kommende Server-Browser ist aber mehr als nur ein Tool, um derzeit laufende Matches anzuzeigen und bei Bedarf einsteigen zu können.

Komplett anpassbare Matches

Vielmehr sollen sich auch einzelne Parameter konfigurieren lassen, die das Overwatch-Spielerlebnis völlig verändern können. Blizzard nennt dabei in seinem Patch-Log einige Beispiele: So kann man beispielsweise die Raketengeschwindigkeit des Spielcharakters Pharah reduzieren oder die Abklingzeit von McCrees Kampfrolle verkürzen. Nach Anpassen der Parameter lässt sich das Match starten; auf Wunsch dürfen alle Spieler, nur Mitglieder der eigenen Freundesliste oder nur speziell eingeladene teilnehmen.

Der kürzlich temporär eingeführte Spielmodus Capture the Flag (CTF) wird aufgrund seiner großen Beliebtheit zum festen Bestandteil des Arcade-Modus. Mit dem Update fügt Blizzard CTF-Varianten der Karten Nepal, Lijang Tower, Ilios und Oasis hinzu.

Spielhelden Bastion und Mercy aufgewertet

Außerdem schraubt das Update an den Fähigkeiten der spielbaren Helden. Die größten Auswirkungen hat es auf den Roboter Bastion und die Heilerin Mercy. Bastion zielt im Aufklärermodus genauer, weist im Geschützturm-Modus allerdings größere Schussstreuung auf. Außerdem darf er sich künftig während des Bewegens heilen – selbst wenn er unter Beschuss gerät. Mercy ist während des Wiederbelebens von Mitspielern nun für kurze Zeit unverwundbar.

Perfektioniertes Spieldesign

Blizzard hat das Update bereits auf der Public Test Region eingespielt. Es soll bald auf die normalen Server der PC-Version von Overwatch aufgespielt werden; die meisten Änderungen sollen auch in die Versionen für Playstation 4 und Xbox One einfließen. Alle Details zum Update hat Blizzard in einem ausführlichen Blog-Eintrag aufgelistet.

Overwatch ist ein teambasierter Online-Shooter, dessen Spielmechanik auf den ersten Blick der des kostenlosen Valve-Spiels Team Fortress 2 ähnelt. Doch unter der Haube ist Overwatch mit seinen mehr als 20 Helden wesentlich komplexer. Sie teilen sich auf in offensive und defensive Figuren, Unterstützer und besonders viel Treffer einsteckende "Tanks". Reinhardt bearbeitet seine Gegner mit einem Riesenhammer und spannt ein Schutzschild vor seine Teamkameraden, D.VA macht ihre Gegner im Mecha-Anzug platt und Widowmaker zielt mit dem Scharfschützengewehr aus sicherer Entfernung. Die Charakterklassen sind allesamt gut ausbalanciert.

