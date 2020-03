PC-Netzteil: Seasonic beseitigt Kabelsalat mit Verteilerbox

Seasonic hat sein erstes Netzteil vorgestellt, das mit der sogenannten Connect-Box daherkommt. Diese enthält alle Stecker für die Verbindungen mit dem Mainboard und der Grafikkarte. Nutzer befestigen den Kabel-Hub über Magneten hinter dem Mainboard-Tray – das Netzteil selbst führt nur noch einen dicken Kabelstrang heraus.

Die Connect-Box vereinfacht die Verkabelung, indem Seasonic die Position der Anschlüsse üblichen ATX-Mainboards angepasst hat: Oben sitzen die 24- (ATX 12 Volt) und 8-Pin-Anschlüsse (EPS, zweimal vorhanden), unten vier PCI-Express-Büchsen (je 6+2 Pins) für Grafikkarten. Hinzukommen Molex und SATA. Der Hub passt in alle Gehäuse, die hinter dem Mainboard-Tray 330 mm × 64 mm × 21 mm Platz bieten.

750 Watt, 80 Plus Gold

Das SSR-750FA weist eine Nennleistung von 750 Watt auf und ist mit dem Oberklasse-Netzteil Prime GX-750 verwandt, lagert jedoch einen Teil der Wandlertechnik in die Connect-Box aus: Das Netzteil generiert die Spannungen 12 Volt (max. 62 A) und 5 Volt Standby (5 Vsb), die Connect-Box die 5- und 3,3-Volt-Schienen.

Einen Abfall des Wirkungsgrads erwartet Seasonic nicht durch die Aufteilung. Das SSR-750FA ist nach 80 Plus Gold zertifiziert, soll also einen Spitzenwirkungsgrad von 92 Prozent erreichen. Sämtliche üblichen Schutzschaltzungen sind ebenfalls an Bord: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP und SCP.

Seasonic sieht für das SSR-750FA mit Connect-Box einen Preis von 160 Euro vor. Die Auslieferung soll in den kommenden Tagen beginnen. Zum Vergleich: Das verwandte Prime GX-750 ist bei einzelnen Händlern für rund 120 Euro erhältlich, die meisten rufen jedoch 140 Euro und mehr auf. Beim SSR-750FA gewährt Seasonic eine etwas kürzere Garantiezeit von 10 statt 12 Jahren.

(mma)