PETA fordert: Und täglich soll nur noch die Murmeltier-KI grüßen

Durch den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier“ wurde die seit rund 1887 währende Tradition weltberühmt: Immer am 2. Februar begeht man unter anderem im Örtchen Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania den Groundhog Day, zu deutsch Murmeltiertag. Bei diesem Brauch werden Waldmurmeltiere mehr oder minder freiwillig aus dem Bau geholt, um das Wetter vorherzusagen. Sieht das Murmeltier dabei seinen Schatten, so die Volksweisheit, werde es sechs Wochen mehr Winter geben. Ansonsten darf man sich auf frühen Frühling freuen.

Genau mit dieser Tradition wollen die Tierschützer der Gruppierung PETA aufräumen. "Zarte, verletztliche Murmeltiere sind keine Barometer“, heißt es in einer Mitteilung der Aktivisten. Die scheuen Tiere vor eine Menschenmenge und Blitzlichter zu zerren, schaffe ihnen nur Stress. Statt eines echten Tiers solle es lieber eine KI in einem Animatronic-Körper, etwa im Stil des Roboterhunds Aibo sein, die den Schaulustigen präsentiert werden, fordert PETA in einem offenen Brief an Bill Deeley, den Präsidenten des Punxsutawney Groundhog Club.

Eine KI könne nämlich auch im Gegensatz zu Murmeltieren wirklich Wetterberichte generieren. Außerdem sei es den jungen Leuten, die einer Welt voller Terabyte aufwüchsen, kaum noch eine Textmessage wert, wenn ein Murmeltier aus einer falschen Höhle gezogen werde – richtig progressiv und modern hingegen wäre da ein KI-Murmeltier.

Grausamkeit gegen Pixelhunde und Makaken-Urheberrechte

Auch an einer wenig artgerechten Haltung des Punxsutawney Phil genannten Tierchens üben die Tierschützer Kritik. Groundhog-Club-Präsident Deeley will das aber nicht gelten lassen. Gegenüber der Washington Post erklärte er, dass Phil gut behandelt werde, gesundes Futter bekomme und sein temperaturregulierter Bau jährlich von Aufsichtsbehörden inspiziert werde. Offenheit für ein KI-Murmeltier ließ er nicht durchblicken.

Allerdings bleibt fraglich, ob eine solche Behandlung aus Logik von Peta nicht auch schon für ein KI-Fake-Murmeltier unzumutbar ist. Immerhin kritisierte die Tierschutzorganisation auch bereits den Umgang mit virtuellen Hunden in Call of Duty, empörte sich darüber, dass man in Battlefield 3 Pixelratten mit dem Messer erstechen kann, und kritisierte Fischfang bei Far Cry 5 sowie eine Walfangszene bei Assassin‘s Creed 4. Dass die genannten Spiele auch im erheblichem Maß das variantenreiche Erlegen menschlicher Artgenossen darstellen, war den Tierschützern etwas weniger kritikwürdig. Abseits virtueller Welten sorgte PETA auch schon mit einem Streit um ein Affen-Selfie für Aufsehen: Die Tierschutzorganisation wollte das Urheberrecht an dem Foto dem Makaken zusprechen, der sich selbst abgelichtet hatte. (axk)