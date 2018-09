Spiele-Vollversionen im September bei PS Plus, Xbox Live Gold, Twitch und Humble Monthly

Wer gerne zockt, kann monatlich zum Abo-Preis seine Spiele-Sammlung erweitern. Auf dem PC gehört etwa das Humble Monthly Bundle zu den bekannteren, Hersteller-übergreifenden Bundle-Abos. Twitch Prime wiederum ist eigentlich ein Streaming-Dienst, stellt seinen Abonnenten aber ebenfalls Spiele-Vollversionen zur Verfügung. Auf den Konsolen sind monatlich mehrere Spiele in den kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaften Xbox Live Gold und Playstation Plus enthalten. Wir stellen gegenüber, welche Spiele die verschiedenen Dienste im September zum Download anbieten.

Bild 1 von 8 Bundle-Highlights im September (8 Bilder) Rise of the Tomb Raider (Win, Mac, Linux) ist bis zum 7.9. über das Humble Monthly erhältlich.



Humble Monthly Bundle bringt Rise of the Tomb Raider

Das Humble Monthly Bundle kostet pro Monat 12 US-Dollar und bringt monatlich typischerweise sechs bis sieben PC-Spiele, die laut Eigenwerbung einen Gesamtwert von mindestens 200 US-Dollar haben sollen. Auf Käufe im Humble Store werden Monthly-Abonnenten außerdem 10 Prozent Rabatt gewährt.

Abonnenten des Humble Monthly Bundle* können bis Freitag, den 7.9., zwischen zwei Bundles wählen:

Humble Monthly Spiel

Genre von bis Systeme Sniper Elite 4 Shooter 3.8. 7.9. Windows Tales of Berseria JRPG 3.8. 7.9. Windows Staxel Sandbox-RPG 3.8. 7.9. Windows Überraschungs-Titel (unbekannt) 7.9. 7.9. (unbekannt) Humble Trove (s. Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Humble Monthly (Alternativ-Bundle) Spiel

Genre von bis Systeme Rise of the Tomb Raider Action-Adventure 3.8. 7.9. Win / Mac / Linux Überraschungs-Titel (unbekannt)

7.9. 7.9. (unbekannt)

Humble Trove (s. Text) diverse ---

---

Win / Mac / Linux

Die Humble Trove ist eine Sammlung von über 60 DRM-freien Spielen, auf die Abonnenten freien Zugriff haben. Neben Indie-Titeln sind darin auch Klassiker wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing vs. TIE-Fighter und The Incredible Machine enthalten. Die Überraschungstitel werden mit Ablauf des jeweiligen Bundles am 7. September um 19:00 Uhr freigeschaltet und automatisch der eigenen Spielesammlung hinzugefügt. Die übrigen Vollversionen stehen sofort zur Verfügung.

Üblicherweise erhält man die Spiele als Steam-Key oder, falls verfügbar, als DRM-freien Direkt-Download. Alle Spiele des Humble Monthly lassen sich auch nach Ablauf des jederzeit künd- und aussetzbaren Abos weiterhin installieren und starten.

Playstation-Plus: Spiele für PS3, PS4 und PS Vita

Mitglieder von Playstation Plus erhalten jeden Monat eine Auswahl an Spielen für Playstation 3, Playstation 4 und die PS Vita. Ab März 2019 wird es im Plus-Programm allerdings nur noch Vollversionen für die Playstation 4 geben.

Mitglieder von Playstation Plus erhalten im September folgende Spiele:

Spiel

Genre von bis Systeme Destiny 2 Ego-Shooter 29.8.

1.10. PS4 God of War 3 Remastered Hack & Slay 4.9.

1.10. PS4 Another World – 20th Anniversary Edition Action-Adventure 4.9.

1.10. PS3, PS4, PS Vita QUBE Director’s Cut Rätsel 4.9.

1.10. PS3, PS4 Foul Play Prügel 4.9.

1.10. PS4, PS Vita Sparkle 2 Rätsel 4.9.

1.10. PS Vita Wissen ist Macht Quiz 4.9.

1.10. PS4 + PlayLink Here They Lie Horror 4.9.

1.10. Playstation VR

Wer die Titel während des Aktionszeitraums einmalig installiert, fügt sie der eigenen Sammlung hinzu. Der Zugriff darauf ist an eine bestehende PS-Plus-Mitgliedschaft geknüpft. Ist das Abo einmal abgelaufen, lassen sich die Titel erst wieder starten, wenn man das Abonnement wieder aufnimmt.

Der Preis für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft hängt vom Händler und der gewählten Laufzeit ab. Wer sich direkt für zwölf Monate bindet, zahlt pro Monat üblicherweise am wenigsten. Manchmal bieten einige Händler aber bestimmte Laufzeitpakete zum Sonderpreis an. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Laufzeiten zeigt der Preisvergleich:

Twitch Prime setzt auf Indie-Spiele

Die Spiele-Vollversionen von Twitch stehen allen Nutzern von Amazon Prime* zur Verfügung, nachdem der eigene Prime-Account mit Twitch verbunden* wurde. Der Download der Spiele ist allerdings nicht über den Browser möglich, sondern nur über die Twitch Desktop-App, die man zunächst installieren muss.

Da die App nur unter Windows läuft, lassen sich auch die Vollversionen nur unter Windows spielen - selbst, wenn diese eigentlich auch für Mac oder Linux verfügbar sind.

Diese Vollversionen sind derzeit in Twitch Prime inklusive:

Spiel

Genre von bis Systeme The Adventure Pals Jump'n'Run 30.8. 30.9. Windows Pumped BMX Arcade-Rennspiel 30.8. 30.9. Windows Strife: Veteran Edition Shooter 30.8. 30.9. Windows Guild of Dungeoneering Rollenspiel 30.8. 30.9. Windows Gunpoint Stealth-Platformer 30.8. 30.9. Windows

Um die Spiele in die eigene Sammlung zu übernehmen, muss man diese während des Aktionszeitraums via Twitch Desktop-App zunächst beanspruchen. Danach stehen sie in der App dauerhaft zum Spielen bereit, auch nach Ende des Abonnements.

Xbox Games for Gold im September

Wer das kostenpflichtige Xbox Live Gold nutzt, kann jeden Monat Spiele-Vollversionen für Xbox 360 und Xbox One abgreifen. Auch hier muss man die Spiele während des entsprechenden Aktionszeitraums einzeln in die Bibliothek übernehmen, um künftig darauf zugreifen zu können. Eine aktive Gold-Mitgliedschaft ist Voraussetzung, um die so erhaltenen Titel spielen zu können.

Derzeit sind folgende Titel in Xbox Gold enthalten oder für September angekündigt:

Spiel

Genre von bis Systeme For Honor

Hack & Slay 16.8.

15.9. Xbox One LEGO Star Wars III

Action-Adventure 1.9.

15.9. Xbox 360 Prison Architect

Aufbau-Strategie 1.9.

30.9. Xbox One Sega Vintage Collection: Monster World Compilation 16.9.

30.9. Xbox 360 Livelock Arcade-Shooter 16.9.

15.10. Xbox One

Der Preis für die Gold-Mitgliedschaft ist wie bei Playstation Plus abhängig von Händler und Laufzeit. Auch hier bieten einige Händler manchmal bestimmte Laufzeit-Pakete günstiger feil. Die aktuell günstigsten Angebote für die verschiedenen Pakete zeigt der Preisvergleich:

Hinweis: Mit einem * markierte Links führen zu Online-Shops, die für vermittelte Verkäufe eine kleine Provision zahlen. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht!

(tta)